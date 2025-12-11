FC Noah - Legia Warszawa NA ŻYWO. Ciężka przeprawa ekipy Astiza w Armenii [WYNIK, SKŁADY, LIVE]

Legia Warszawa zmierzy się w kolejnym meczu Ligi Konferencji z FC Noah

Polski klub jest już w Erywaniu i powalczy o trzy oczka

Legia Warszawa – FC Noah: Relacja na żywo. Wynik live

Trener Legii Warszawa Inaki Astiz zapewnił, że zarówno sztab szkoleniowy, jak i piłkarze zdają sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazła się drużyna, i pracują, by ją odwrócić. Liczy, że reakcja na boisku będzie widoczna w czwartkowym meczu Ligi Konferencji w Erywaniu z FC Noah.

Legia ma za sobą bardzo nieudaną jesień, a gdyby jeszcze odpadła z rozgrywek Ligi Konferencji mogłaby uznać sezon za stracony, a jedynym celem na wiosnę byłoby uniknięcie spadku z ekstraklasy. Ostatni mecz stołeczny zespół wygrał 23 października, właśnie w LK, z Szachtarem Donieck (2:1) i były to jedyne dotychczas trzy punkty zdobyte w tych zmaganiach. W łącznej tabeli zajmuje 28. lokatę, a wiosną rywalizację kontynuować będą 24 ekipy.

Saperzy przy stadionie Legii Warszawa. Odgrodzono teren. Co się stało?

- Oczywiście, nie jesteśmy w dobrym momencie. Nikt nie zakładał, że ta runda potoczy się w taki sposób, ale myślę o dodatkowej presji. Zamiast tego szukam rozwiązań – nowych pomysłów, zmian personalnych, detali w analizie, które pomogłyby odwrócić trend - powiedział Astiz na konferencji prasowej w Erywaniu.

FC Noah słabo spisuje się w ostatnich tygodniach, ostatnio wygrał 27 października. Ale w Lidze Konferencji ma pięć punktów i plasuje się pięć miejsc wyżej niż Legia.

FC Noah – Legia Warszawa 0:0 (0:0)

Na żywo FC Noah – Legia Warszawa Czas na kolejny mecz Ligi Konferencji UEFA. W Erywaniu FC Noah podejmie Legię Warszawa. Początek spotkania o godzinie 18:45.

