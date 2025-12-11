Walka w europejskich pucharach wkracza w decydującą fazę. Po czterech kolejkach fazy ligowej Jagiellonia Białystok z dorobkiem ośmiu punktów zajmuje bardzo dobre, 9. miejsce w ogólnej tabeli Ligi Konferencji. To pozycja, która na ten moment daje komfort przed ostatnimi meczami, jednak sytuacja jest niezwykle dynamiczna.
Rayo Vallecano, z którym zmierzy się "Jaga", zajmuje obecnie 12. pozycję, ale ma na koncie tylko jeden punkt mniej od ekipy z Podlasia. Oznacza to, że bezpośrednie starcie będzie miało ogromne znaczenie dla układu sił w czołówce. Zwycięstwo może znacząco przybliżyć białostoczan do zapewnienia sobie jak najlepszej pozycji przed fazą pucharową.
Adrian Siemieniec: Spodziewam się meczu trochę innego
Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec podkreślał, że jego zespół czeka zupełnie inne wyzwanie niż w poprzednich spotkaniach. Szkoleniowiec spodziewa się, że hiszpańska drużyna nie przyjedzie do Polski z zamiarem murowania bramki, a wręcz przeciwnie – będzie chciała narzucić swój styl gry.
– Spodziewam się meczu trochę innego, niż te, które ostatnio graliśmy. Czyli przeciwnika, który przyjedzie tutaj prezentować swój futbol i przyjedzie tutaj z próbą dominacji nas na boisku, próbą kontroli sytuacji poprzez posiadanie piłki – analizował Siemieniec, cytowany przez PAP.
Trener Jagiellonii o sile Rayo Vallecano
Szkoleniowiec zauważa, że siła ofensywna zespołu z La Liga będzie stanowić poważne niebezpieczeństwo dla defensywy "Jagi".
– Jakości mają sporo, doświadczenia też, będą chcieli wygrać w Białymstoku. Mecz powinien być przez to bardziej otwarty, powinno być więcej przestrzeni, ale z drugiej strony większa będzie siła rażenia i atakowania ze strony przeciwnika, więc co za tym idzie, większe zagrożenie dla naszej bramki – ostrzegał szkoleniowiec, cytowany przez PAP.
Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano. Kiedy i o której mecz? Gdzie oglądać transmisję?
Mecz 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji pomiędzy Jagiellonią Białystok a Rayo Vallecano zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim w Białymstoku.
Data i godzina meczu: czwartek, 11 grudnia 2025 roku, godz. 18:45.
Transmisja TV: Spotkanie będzie można oglądać na żywo na kanale Polsat Sport 2.
