Raków Częstochowa staje przed szansą przypieczętowania awansu w Lidze Konferencji Europy.

Jonatan Braut Brunes, w świetnej formie, będzie kluczową postacią Medalików, mając na koncie 15 goli w tej rundzie.

Trener Zrinjskiego, Igor Štimac, mimo szacunku dla Rakowa, ma plan na sprawienie niespodzianki.

Czy wicemistrzowie Polski wykorzystają atut własnego boiska i formę strzelecką, by awansować dalej?

Przed Rakowem Częstochowa starcie Zrinjskim Mostar. Stawką meczu jest przypieczętowanie awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Ekipa Medalików, zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, jest faworytem, ale goście z Bałkanów nie zamierzają tanio sprzedać skóry.

Fenomenalny Norweg na czele ataku Rakowa

Jednym z największych atutów Rakowa w ostatnich tygodniach jest niewątpliwie Jonatan Braut Brunes. Norweski napastnik znajduje się w znakomitej formie strzeleckie. Snajper ma na koncie już 15 goli w tej rundzie, trafiając do siatki w sześciu kolejnych meczach. Jego skuteczność i instynkt pod bramką rywala będą kluczowe w rywalizacji z mistrzem Bośni.

Trener Zrinjskiego ma plan. "Znamy jakość przeciwnika"

Szkoleniowiec Zrinjskiego, Igor Štimac, wypowiadał się o Rakowie z dużym szacunkiem, ale jednocześnie zdradził, że jego zespół ma pomysł na sprawienie niespodzianki. Chorwacki trener dokładnie przeanalizował grę mistrzów Polski.

- Raków to super drużyna, która gra dobrze nie tylko w Lidze Konferencji, ale i polskiej ekstraklasie. Grają agresywną, bardzo mądrą piłkę. Analizowaliśmy mocne i słabsze strony rywala. Znamy jakość przeciwnika - komplementował Štimac, cytowany przez PAP.

Igor Stimac: Chcemy zrobić niespodziankę

Były selekcjoner reprezentacji Chorwacji zwrócił uwagę na ofensywny styl gry Rakowa, w którym upatruje szansy dla swojego zespołu.

- Raków gra trzema napastnikami plus dwoma wahadłowymi. Gospodarze są bardzo groźni przed bramką przeciwnika, ale też zostawiają dużo pola. „Szeroka” ławka powoduje, że zmiany nie są praktycznie zauważalne. Przyjechaliśmy zagrać dobry mecz. Chcemy zrobić niespodziankę - zapowiedział odważnie trener gości, cytowany przez PAP.

Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Kiedy i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Spotkanie fazy grupowej Ligi Konferencji Europy pomiędzy Rakowem Częstochowa a Zrinjski Mostar zaplanowano na czwartek, 11 grudnia 2025 roku. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00. Transmisja TV: Polsat Sport 2.

