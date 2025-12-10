Marek Papszun może trafić do Legii Warszawa, po tym jak jego obecny klub, Raków Częstochowa, zgodził się na transfer.

Zgoda Rakowa jest warunkowa i wiąże się z koniecznością zapłaty odstępnego przez Legię oraz dodatkowymi bonusami.

Temat przenosin Marka Papszuna do Legii Warszawa elektryzuje polskie środowisko piłkarskie.

Temat przenosin Marka Papszuna do Legii Warszawa elektryzuje polskie środowisko piłkarskie. Szkoleniowiec nie ukrywał, że chciałby trafić do stołecznego klubu. Dotychczas na drodze stawał jednak jego obecny pracodawca. Wygląda na to, że w tej sprawie nastąpił przełom.

Marek Papszun dostał zielone światło na transfer do Legii

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, Raków Częstochowa dał zielone światło na transfer. Zgoda jest jednak warunkowa. Według doniesień dziennikarza, Legia będzie musiała zapłacić kwotę odstępnego. Ma ona wynosić kilkaset tysięcy złotych, co pokryłoby koszty wykupu następcy Papszuna, Łukasza Tomczyka - obecnego trenera Polonii Bytom. To jednak nie wszystko. W umowie mają znaleźć się również dodatkowe bonusy uzależnione od przyszłych wyników sportowych, które wciąż są przedmiotem negocjacji.

"To nie są wygórowane warunki. Raków zabezpieczył swoje interesy, zakończy rundę z Papszunem, wybrał następcę i też już chce zamknąć ten temat" – podsumował Włodarczyk, cytowany przez portal meczyki.pl.

Prezes Rakowa stawia sprawę jasno

Choć pojawiła się zgoda na transfer, kibice Legii jeszcze będą musieli poczekać na nowego szkoleniowca. Prezes Rakowa, Piotr Obidziński w rozmowie z Ekstraklasa TV uciął spekulacje dotyczące najbliższej przyszłości szkoleniowca.

– Tak, potwierdzam. Według mojej najlepszej wiedzy Marek Papszun poprowadzi zespół w trzech ostatnich meczach – zadeklarował Obidziński.

Oznacza to, że trener dokończy z "Medalikami" rundę jesienną. Poprowadzi zespół w kluczowych starciach Ligi Konferencji ze Zrinsjki Mostar i Omonią Nikozja, a także w ligowym meczu z Zagłębiem Lubin. Dopiero po tych spotkaniach jego przenosiny do Warszawy staną się możliwe.

