Lukas Podolski został współwłaścicielem Górnika Zabrze! To już oficjalne, mistrz świata dopiął swego

Podolski współwłaściciel Górnika Zabrze! A to dopiero początek

Lukas Podolski trafił do Górnika Zabrze w 2021 roku i szybko stał się gwiazdą zespołu i całej Ekstraklasy. W kolejnych latach jego rola w zespole powoli malała, a obecnie jest już marginalna, jeśli chodzi o bezpośrednie wydarzenia boiskowe – Podolski zagrał tylko w 11 meczach swojego zespołu, głównie wchodząc na końcówki i zaliczył ledwie 196 minut na 1890 możliwych. Nie malała natomiast jego pozycja w klubie – to dzięki niemu Górnik mógł dokonywać ruchów na rynku transferowym, których bez znajomości Podolskiego nie udałoby się dopiąć. Sztandarowym przykładem było sprowadzenie do Górnika Daisuki Yokoty, który trafił do klubu właśnie dzięki byłemu reprezentantowi Niemiec. Japończyk przybył z Valmiery za niecałe 700 tys. euro, a rok później został sprzedany do KAA Gent za 2 mln euro.

Daniel Myśliwiec o pokonaniu Legii. "Piłkarze tyrają, tyrają i jeszcze raz tyrają"

Jednak Lukasowi Podolskiemu zależało też na tym, być mieć realny wpływ na klub w bardziej oficjalny sposób – przez wiele miesięcy trwała batalia o to, by został on jednym ze współwłaścicieli klubu. Część kibiców z pewnością mogła zacząć tracić nadzieję, ponieważ wszystko mocno się przeciągało, a Podolski jest szanowany również za granicą i z chęcią jako swojego pracownika widziałoby go choćby FC Koeln, z którym jest bardzo mocno związany. Teraz jednak oczekiwanie zostało wynagrodzone kibiców Górnika Zabrze.

Rasistowski skandal w Pucharze Polski! PZPN reaguje, znamy datę wyroku

TEST KEBABA ŁUKASZA PODOLSKIEGO W ZABRZU | Futbologia

Oficjalnie LP Holding GmbH, która jest spółką Lukasa Podolskiego, została właścicielem 8,3 proc. akcji klubu (drugi największy akcjonariusz). Jednak jak podkreślono, jest to dopiero wstęp i proces prywatyzacji klubu wciąż trwa. – LP Holding GmbH nabył od Allianz Polska Services Sp. z o.o. 104 611 akcji imiennych Górnik Zabrze SA. Przypomnijmy, że cały czas toczy się proces prywatyzacyjny Klubu prowadzony przez największego akcjonariusza Górnika tj. Miasto Zabrze. Wejście Lukasa Podolskiego do akcjonariatu stanowi pierwszy formalny krok w kierunku przejęcia Klubu i podkreśla jego wieloletnie, realne zaangażowanie w rozwój Górnika – napisano w oficjalnym serwisie zabrzańskiego klubu.

Siedem goli w Gdańsku! Lechia rozbiła Górnika, lider strzelców z kolejnym dubletem

– Jak wiecie dla mnie liczą się czyny, a nie słowa, dlatego przejąłem od Allianz 8,3% akcji Górnika. Jestem teraz drugim największym udziałowcem. Chciałbym, żeby to był początek czegoś naprawdę dobrego dla Klubu i dla Kibiców. Proces prywatyzacji trwa – walczymy dalej! – napisał z kolei sam Podolski na swoim profilu na portalu X.