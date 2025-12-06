Rasistowski skandal w Pucharze Polski! PZPN reaguje, znamy datę wyroku

Lechia otrzyma karę za rasistowskie okrzyki kibiców? PZPN bada sprawę

Starcia Górnika Zabrze z Lechią Gdańsk przynoszą ostatnio masę emocji. W Pucharze Polski lepszy okazał się lider Ekstraklasy, który ograł gdańszczan 3:1, ale zaledwie kilka dni później, już w rozgrywkach Ekstraklasy, Górnik został rozbity przez Lechię aż 5:2! Niestety, nie wszystkie emocje związane z tymi spotkaniami są czysto sportowe. W rywalizacji pucharowej doszło do niezwykle oburzającego zachowania kibiców Lechii Gdańsk, gdy Ousmane Sow trafił po raz drugi w tym meczu do siatki i przypieczętował awans Górnika Zabrze do ćwierćfinału Pucharu Polski. Wówczas fani Lechii, sfrustrowani wynikiem, zaczęli skandować obraźliwe słowa w kierunku piłkarza „je**ć murzyna, Lechia to biała drużyna” - można było usłyszeć z trybun.

Portal Sport.pl postanowił zwrócić się do PZPN z pytaniem o tę sytuację i ewentualne konsekwencje dla Lechii Gdańsk. – Na podstawie informacji o przebiegu meczu oraz o okrzykach po bramce na 1:3, skierowanych w stronę strzelca gola Ousmane'a Sowa Rzecznik Dyscyplinarny PZPN wszczął wczoraj postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Komisja Dyscyplinarna PZPN dzisiaj rozpoczęła postępowanie dyscyplinarne i zwróciła się do klubu Lechia Gdańsk o zajęcie stanowiska w spawie przewinienia dyscyplinarnego, o którym mowa w Art. 67 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – odpowiedział Rzecznik Dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski.

Wiadomo również, kiedy zostanie podjęta decyzja o karze dla klubu. – Decyzję o wysokości kary dyscyplinarnej Komisja Dyscyplinarna podejmie na następnym posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2025 r. po zapoznaniu się ze stanowiskiem klubu, uwzględniając w szczególności działania podjęte przez klub w związku z zachowaniem swoich kibiców. Przepis Art. 67 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN przewiduje bardzo szeroki katalog kar za tzw. prezentowanie treści o charakterze dyskryminującym, w szczególności odnoszącym się do rasy czy koloru skóry, w tym za wznoszenie okrzyków przez kibiców klubu – dodano.

