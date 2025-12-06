Cracovia zaimponowała w pierwszej kolejce, rozbijając Lecha Poznań, głównie dzięki Bośniakowi Ajdinowi Hasiciowi.

Po okresie słabszej formy, "Pasy" przełamały się, pokonując Koronę Kielce w poprzedniej kolejce.

Trener Luka Elsner podkreślał znaczenie zwycięstwa i ducha walki drużyny.

Czy Cracovia ponownie zaskoczy Lecha? Dowiedz się, gdzie oglądać to starcie!

To był popis ze strony Cracovii, która w pierwszej kolejce nie miała litości dla Lecha. Gospodarzy po kątach rozstawiał bośniacki pomocnik Ajdin Hasić, który ustrzelił dublet, a pierwszej akcji wypracował gola. Z jego podania skorzystał wtedy Filip Stojilković. Czy teraz trener Luka Elsner znów znajdzie sposób na obronę Kolejorza?

Cracovia ma nowego Kamila Glika? Eksperci zachwyceni. "To może być jego następca"

Cracovia przełamała się w Kielcach z Koroną

Słoweniec był ostatnio rozdarty, bo po dobrym starcie Cracovia miała słabszy okres w lidze. Jednak przełamała się w poprzedniej kolejce, gdy w Kielcach pokonała Koronę.

- Na pewno był to bardzo ciężki i pełen napięcia mecz - tłumaczył Elsner po zawodach. - Nie był piękny do oglądania i łatwy do grania. Cieszymy się, że udało się go wygrać. Było wiele trudnych i kluczowych momentów, jak obrona rzutu karnego przez Sebastiana Madejskiego – analizował.

GKS Katowice ma tajną broń na Jagiellonię w Pucharze Polski. Trener ujawnia: "Jest jak gaz łzawiący"

Luka Elsner: Był nas duch walki i mieliśmy dużo jakości

Szkoleniowiec nie ukrywał, że zwycięstwo nad Koroną było potrzebne jego podopiecznym.

- Czuliśmy to napięcie – wyjawił trener Cracovii. - Wiedzieliśmy, że wygrana pozwoli nam iść do przodu i pozytywnie patrzeć na następne mecze. Był w nas duch walki i mieliśmy dużo jakości – przekonywał Elsner.

Dramat legendarnego reprezentanta i selekcjonera. Walczy ze złośliwym rakiem, gwiazdy ruszyły z pomocą

Kiedy mecz Cracovia - Lech Poznań w 18. kolejce PKO BP Ekstraklasa? Gdzie transmisja?

Mecz Cracovia - Lech Poznań w 18. kolejce PKO BP Ekstraklasa zostanie rozegrany w niedzielę, 7 grudnia, godz. 14.45. Transmisję spotkania można będzie zobaczyć w Canal+ Sport3 i Canal+ 4K.

Sinusoida Korony trwa. Gorzkie słowa Jacka Zielińskiego po porażce z Cracovią

Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to: Groclin Grodzisk Amica Wronki Aluminium Konin Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół