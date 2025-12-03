Młody obrońca Cracovii, Oskar Wójcik, stał się objawieniem Ekstraklasy.

Wielu ekspertów i kibiców porównuje Wójcika do byłej gwiazdy kadry, Kamila Glika.

Czy Wójcik pójdzie w ślady Glika i osiągnie podobne sukcesy w polskiej i międzynarodowej piłce?

W Ekstraklasie Wójcik debiutował w ubiegłym sezonie, w meczu z Puszczą. Jednak dopiero w tej edycji dostał szansę. Szkoleniowiec Luka Elsner postawił na niego, a ten nie zawiódł jego zaufania. Młody obrońca jest pewniakiem w zespole prowadzonym przez Słoweńca.

- Gdyby nie trener, to by mnie tu nie było. Trener Śmieje się, że gdyby nie on, to bym biegał w I lub II lidze - powiedział Wójcik, który był gościem na kanale Ekstraklasa TV.

Oskar Wójcik: Mówili, że jestem młody Glikson

Kibice zauważyli, że Wójcik jest podobny do doświadczonego Kamila Glika. Ma podobny styl gry, co były gwiazdor reprezentacji Polski.

- Kamil to nie mój ojciec, ale bardzo dobry kolega - odparł ze śmiechem Wójcik. - Mówili, że jestem młody Glikson. Kamil jest taką osobą, do której jak podejdziesz, to zawsze ci pomoże albo podpowie. Mamy tylko jeden mecz razem na treningu noworocznym. Fajnie byłoby zagrać z Kamilem. Cieszę się, że wraca i że będzie cały czas zdrowy - dodał.

Kamil Glik to legenda polskiej piłki

Młody piłkarz nie ukrywa, że Glik jest dla niego wzorem.

- Wiadomo, jakim jest zawodnikiem jest Kamil, gdzie grał i jakie ma sukcesy - przekonywał Wójcik. - To legenda polskiej piłki. Mieć takiego zawodnika w szatni, to tylko działa na plus dla nas. Jeżeli Kamil mówi, to każdy go słucha, bo ma na tyle doświadczenia. Wiemy, że nam to pomoże - stwierdził.

Jak przyjdzie moment powołania do kadry, to obrońca Cracovii będzie bardzo szczęśliwy

Obrońca Cracovii zbiera pozytywne oceny za występy. Pojawiały się głosy, że coraz mocniej pracuje na powołanie do reprezentacji Polski. Wspomniany Glik i Mateusz Klich nazywają go już nawet kadrowiczem.

- Mateusz i Kamil lubią sobie pożartować - opowiadał Wójcik w Ekstraklasa TV. - Jeszcze jest kilka osób w szatni, którego z tego tematu żartują. Jednak ja podchodzę do tego na spokojnie. Jeśli kiedyś przyjdzie moment powołania, to będę bardzo szczęśliwy - wyjawił.

Jeśli trzeba przerwać akcję z Wisłą Płock, to zrobi to bez żadnego namysłu

Przed Wójcikiem zaległy mecz z Wisłą Płock z 8. kolejki. Musi uważać na to, aby w starciu z Nafciarzami nie dostać czwartej żółtej kartki, bo przez to musiałby pauzować w meczu z Lechem.

- Taktyka jest taka, żeby nie dostać żadnej kartki - tłumaczył obrońca Cracovii. - Chcę grać w każdym meczu. Na boisku o tym nie myślę. Jeśli trzeba przerwać akcję, to zrobię to bez żadnego namysłu, że będę pauzował. Zespół jest najważniejszy - zapowiedział.

Cracovia celuje w miejsce pucharowe

W tym sezonie Cracovia chciałaby odnieść sukces w Ekstraklasie.

- Wiadomo, że od początku sezonu cel był jasny: chcemy grać o miejsca pucharowe - wyznał. - Mamy na tylu jakościowych zawodników oraz trenera, który przybył do nas z Francji, że to jest nasz cel. Chcemy wygrywać każdy mecz i wspinać się w tabeli - zaznaczył Wójcik.

