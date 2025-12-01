Bułgarski futbol zmaga się z kolejną tragedią, gdy u legendy LaLigi zdiagnozowano zaawansowanego raka.

Ljubosław Penew, były gwiazdor Atletico Madryt, walczy o życie w niemieckiej klinice, potrzebując kosztownego leczenia.

To kolejna walka Penewa z rakiem, a świat piłki nożnej jednoczy się, by wesprzeć swojego bohatera.

Dowiedz się, jak legendy futbolu, takie jak Christo Stoiczkow, reagują na dramatyczną sytuację.

Świat bułgarskiej piłki nożnej wstrzymał oddech. Ljubosław Penew, jeden z najwybitniejszych napastników w historii kraju, toczy swoją najtrudniejszą bitwę. U legendarnego piłkarza, który czarował na boiskach hiszpańskiej LaLiga, zdiagnozowano złośliwy nowotwór nerki. To kolejny cios dla bułgarskiego futbolu, który w ostatnim czasie zmaga się z serią zdrowotnych problemów swoich ikon.

Dramatyczna diagnoza i kosztowne leczenie

Bułgarskie media podały, że były gwiazdor Atletico Madryt przebywa obecnie w specjalistycznej klinice onkologicznej w Niemczech. Diagnoza jest bardzo poważna. W ostatnim czasie Bułgar schudł ponad 20 kilogramów, a nowotwór jest w zaawansowanym stadium. Lekarze rozważają różne formy terapii, jednak na ten moment chemioterapia nie jest brana pod uwagę.

Zalecono inną, nowoczesną metodę leczenia, której koszt wynosi około 15 tysięcy euro miesięcznie. Żona piłkarza, Kristina, za pośrednictwem mediów zwróciła się z dramatycznym apelem o pomoc, podając numer konta do zbiórki.

To nie pierwsza walka z rakiem

Dla Penewa to niestety powrót do koszmaru sprzed lat. Na początku lat 90., będąc u szczytu kariery, zmagał się z rakiem jąder. Wygrał tamtą heroiczną walkę, co pozwoliło mu kontynuować wspaniałą karierę, jednak choroba zabrała mu marzenia o występie na mundialu w USA w 1994 roku. Wtedy reprezentacja Bułgarii bez niego w składzie osiągnęła historyczny sukces, zajmując czwarte miejsce. Teraz los ponownie wystawił go na najcięższą próbę.

To niestety nie koniec złych wiadomości z bułgarskiego środowiska piłkarskiego. Z białaczką zmaga się były selekcjoner Petar Chubczew, a niedawno prezes federacji, legendarny bramkarz Borisław Michajłow, przeszedł zawał serca.

Świat bułgarskiego futbolu wspiera legendę

Na wieści o chorobie Penewa natychmiast zareagowali jego przyjaciele z boiska. Błyskawicznie zareagował Stilijan Petrow, były kapitan kadry i gwiazdor Celtiku Glasgow, który sam przed laty wygrał walkę z białaczką. Zadeklarował on wsparcie finansowe dla Penewa i zapowiedział, że wkrótce poleci do Niemiec, by osobiście być przy swoim przyjacielu.

Poruszający wpis w mediach społecznościowych zamieścił także były bułgarski napastnik Waleri Bożinow.

- Chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam w tej bitwie! Stoją obok ciebie ludzie, którzy cię kochają, wierzą w ciebie i którzy codziennie wysyłają do ciebie swoje myśli, z nadzieją, z życzliwością i ze szczerym pragnieniem, abyś znów był spokojny, zdrowy i uśmiechnięty. Twoja walka i duch są przykładem dla wszystkich wokół ciebie! - napisał Bożinow.

Christo Stoiczkow: Cała Bułgaria jest z wami!

Głos zabrała również największa legenda bułgarskiej piłki, zdobywca Złotej Piłki z 1994 roku, Christo Stoiczkow.

- Bobi, Ljubo, Petio - zawsze byliście wojownikami, z którymi wygraliśmy wiele bitew! Nie ma nikogo, kto mógłby was przestraszyć! Cała Bułgaria jest z wami! Wierzę, że wrócicie silniejsi niż kiedykolwiek! Ściskam was! - przekazał Stoiczkow, zwracając się do Michajłowa, Penewa i Chubczewa.

