Legia Warszawa zmaga się z poważnym kryzysem, zbliżając się niebezpiecznie do strefy spadkowej.

Były reprezentant Polski, Piotr Czachowski, ostro ocenia sytuację, wskazując na brak lidera i charakteru w drużynie.

Czy Legia pod wodzą tymczasowego trenera zdoła wyjść z dołka i pokonać Motor Lublin, czy też pogrąży się jeszcze bardziej?

Dowiedz się, dlaczego mimo największych pieniędzy w Ekstraklasie, Legia znalazła się w tak trudnej sytuacji.

Piotr Czachowski: W Legii nie ma lidera i brakuje charakteru

Legia wpadła w dołek i nie potrafi się z niego wydostać.

- W Legii nie ma lidera, a drużynie brakuje charakteru - ocenia Czachowski. - Nikt z piłkarzy nie chce wziąć odpowiedzialności. Nie ma nikogo, kto by w szatni uderzył pięścią w stół i pozbierał tych ludzi. Każdy patrzy się w inną stronę, nie ciągną tego w tym samym kierunku. Dlatego tak dalej będą się ślizgać. To smutny obraz upadku - dodaje.

Inaki Astiz nie potrafi tego udźwignąć

Warszawski zespół notuje już serię siedmiu meczów bez zwycięstwa, licząc wszystkie rozgrywki.

- W poprzedniej kolejce Legia miała ogromne szczęście, że cudem wyszarpała punkt z Lechią - przypomina Czachowski. - Patrzyłem na gesty, na ruchy piłkarzy. Widziałem ich bezradność. Bartosz Kapustka był bardzo zniesmaczony postawą kolegów i swoją. Kryzys jest ogromny, a tymczasowy trener Inaki Astiz nie potrafi tego udźwignąć. On tego nie podniesie - analizuje.

Legia musi patrzyć na to, co dzieje się za jej plecami

Przed Legią starcie z Motorem, który ma passę czterech spotkań bez porażki. W składzie rywali skuteczny jest Karol Czubak, strzelec ośmiu goli.

- To jest niemożliwe i niewiarygodne dla mnie, że tak to wygląda - dziwi się Czachowski. - Jednak Legia sama wpędziła się w to bagno i teraz musi patrzyć na to, co dzieje się za jej plecami. Aż nie chce się wierzyć, że mając największe pieniądze w Ekstraklasie, jest w takim miejscu - wypala.

Punkt z Motorem Lublin będzie sukcesem dla Legii

Przedstawił brutalną diagnozę przed meczem z Lublinie.

- Motor stanie przed szansą, aby dobić Legię i jeszcze bardziej zepchnąć ją w kierunku strefy spadkowej - przekonuje. - Nie będzie miała łatwo, bo rywal gra konsekwentnie. Ważna będzie koncentracja, a musi także wykrzesać z siebie większe możliwości. To smutne, ale zdobycie punktu będzie dla Legii w tym momencie wielkim sukcesem - twierdzi.

Marek Papszun wprowadzi twarde rządy w Legii?

Legia chce, aby prowadził ją Marek Papszun. Obecny trener Rakowa przyznał, że chciałby pracować w stołecznym zespole.

- Legia musi się chwytać wszystkiego - zaznacza były kadrowicz. - Potrzebuje trenera z twardą ręka, który wejdzie i zrobi porządek. Takim szkoleniowcem jest Papszun, który ma swoje wymagania. Być może w krótkim czasie byłby w stanie to ułożyć po swojemu. Ale czy w ogóle przyjdzie do Legii? Jeśli tak, to kiedy? - zastanawia się Czachowski.

