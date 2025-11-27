Legia Warszawa – Sparta Praga NA ŻYWO. Relacja z meczu z Łazienkowskiej, legioniści czekają na Papszuna?

Legia - Sparta LIVE

Legia podejmie Spartę Praga, która również w poprzedniej serii mierzyła się z polskim zespołem. Prażanie zremisowali na własnym stadionie z Rakowem 0:0. Wcześniej Sparta zanotowała porażkę w Lidze Konferencji z HNK Rijeką 0:1 oraz zwycięstwo 4:1 nad Shamrock Rovers. Legia natomiast uległa Samsunsporowi 0:1, pokonała Szachtar Donieck 2:1 i przegrała z NK Celje 1:2.

W rozgrywkach krajowych Sparta prezentuje się znacznie lepiej niż warszawski klub i walczy o tytuł mistrza Czech. Po 16 kolejkach ma na koncie 34 punkty, tracąc dwa do liderującej Slavii Praga. Z kolei Legia plasuje się na 12. miejscu w tabeli ekstraklasy, będąc bliżej strefy spadkowej niż pozycji premiowanych grą w europejskich pucharach.

Trener Sparty o Legii

– Wiem, że Legia ma trudniejszy okres w lidze i od dawna nie wygrała. Oczekiwania wobec niej są ogromne. Spodziewam się jednak w czwartek wyrównanego i otwartego spotkania. W Lidze Konferencji mogą grać z mniejszą presją niż w ekstraklasie. To solidny zespół, widzę w nim sporo jakości. Mają wysokiego napastnika, dobrych środkowych pomocników oraz bocznych obrońców grających bardzo ofensywnie – ocenił Priske.

Legia wciąż jest w grze o awans. Osiem najlepszych drużyn z ogólnej klasyfikacji wywalczy bezpośredni awans do 1/8 finału, zespoły z miejsc 9–24 utworzą pary barażowe walczące o wejście do tej rundy, natomiast ekipy z pozycji 25–36 zakończą udział w rozgrywkach.

Na żywo Legia Warszawa – Sparta Praga 0:0 (start o 21) Skład Sparty. Jest znany z występów w polskiej lidze Lukas Haraslin. 1️⃣1️⃣ SESTAVA | Základní jedenáctka pro duel s Legií 🪖



Ze zdravotních důvodů nemohou nastoupit Andersen, Hollý a Uchenna 🤕 pic.twitter.com/TyWUotDC9X — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 27, 2025 A ze składu Legii jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wypadł Elitim. W jego miejsce Claude Goncalves... Do boju Legio marsz 👊



🔜 #LEGACS pic.twitter.com/qUVxRWJH0a — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) November 27, 2025

Odśwież relację