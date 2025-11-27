Legia - Sparta: Karol Nawrocki na meczu Legii! Prezydent wspiera stołeczny klub w walce w Lidze Konferencji

Legia - Sparta: Karol Nawrocki znów na trybunach! Wspiera Legię w trudnym momencie

Jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki podkreślał swój związek ze sportem. Szczególnie dwie dyscypliny są bliskie jego sercu – boks, który trenował przez dłuższy czas oraz piłka nożna, której jest zapalonym kibicem. Związek ze środowiskiem kibicowskim przysporzył mu nawet pewnych kłopotów, gdy wyszło na jaw, że w młodości Nawrocki brał udział w kibicowskich ustawkach! Obecnie głowa naszego państwa pojawia się jako kibic już tylko na trybunach. Odwiedził w trakcie meczu swój ukochany klub, Lechię Gdańsk, a także reprezentację Polski w paru meczach eliminacji MŚ 2026. Teraz postawił na inne rozgrywki.

Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!"

Karol Nawrocki pojawił się na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie na meczu Legia Warszawa – Sparta Praga. Stołeczny klub przystępował do tego meczu będąc w bardzo trudnej sytuacji – po trzech kolejkach Legia miała zaledwie trzy punkty i nie łapała się na strefę awansu do fazy pucharowej! Sparta Praga natomiast to jeden z trudniejszych rywali w stawce i choć Legia pokonała już w tym sezonie choćby Szachtar Donieck, to na pewno musiałaby dać z siebie wszystko, żeby ograć Czeski zespół.

Obecność Karola Nawrockiego na pewno nie pomogła w trakcie pierwszej połowy, po której Legia schodziła przegrywając 0:1, choć sama miała świetne okazje do zdobycia gola! Niestety, w drugiej części spotkania nie było lepiej. Choć Legia musiała gonić wynik, to oddała... tylko trzy strzały, z czego żadnego celnego. W ten sposób trudno jest odrobić straty i to się ostatecznie nie udało. Legia przegrała 0:1 i ma tylko trzy punkty po 4. kolejkach Ligi Konferencji!