Sigma Ołomuniec – Lech Poznań NA ŻYWO. Ishak show! Już 2:0 [WYNIKI, SKŁADY]

Lech Poznań gra z Sigmą Ołomuniec. Relacja na żywo

Piłkarze Lecha Poznań są praktycznie na 99 procent pewni gry w kolejnej rundzie Ligi Konferencji, ale jak zapewnia trener Niels Frederiksen, ta sytuacja nie zmienia jego podejścia do ostatniego, wyjazdowego meczu fazy ligowej z Sigmą Ołomuniec. Mistrzowie Polski z dorobkiem siedmiu punktów obecnie zajmują 20. lokatę. W przypadku porażki w Ołomuńcu, będą musieli patrzeć na inne wyniki. Musiałby jednak nastąpić splot wyjątkowo niekorzystnych zdarzeń, by poznaniacy wypadli poza 24. miejsce.

Frederiksen, mimo niemal pewnego awansu do fazy play off, nie zmienia podejścia do najbliższego spotkania. - Gramy o zwycięstwo, bowiem mamy z tego wiele korzyści. To wyższe miejsce w tabeli, dodatkowe pieniądze oraz punkty do rankingu krajowej federacji – podkreślił na konferencji prasowej duński szkoleniowiec.

Czesi także mają na koncie siedem punktów, ale gorszy bilans bramkowy. To nie jedyna rzecz, która łączy ich z Lechem. Tydzień temu doznali wstydliwej porażki w Gibraltarze z Lincoln Red Imps (1:2) - w takim stosunku przegrał też „Kolejorz”. Sigma najwyraźniej pogrążyła się w kryzysie – przegrała cztery ostatnie spotkania, a w niedzielę w krajowych rozgrywkach uległa drużynie Fastav Zlin aż 0:5.

Sigma Ołomuniec - Lech Poznań 0:2 (0:2)

Bramki: 35', 45+1' Ishak

Kartki: Sylla, Breite

Sigma Ołomuniec: Koutny - Hadas, Sylla, Kral, Slavicek - Langer (53' Kliment), Breite, Kostadinov - Ghali (46' Sip), Vasulin, Navratil

Lech Poznań: Mrozek - Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul - Rodriguez (72' Gholizadeh), Ouma, Kozubal, Ismaheel (72' Lisman) - Ishak, Palma (62' Bengtsson)

Na żywo Sigma Ołomuniec - Lech Poznań 84' GOOOOOL! SIGMA OŁOMUNIEC ZMNIEJSZA STRATY! Kral trafia po rzucie rożnym głową do siatki. Już tylko 1:2! 81' Sigma napiera coraz odważniej. Lech jakby opadł z sił! 78' Przewrotka Sipa! Nad bramką! 77' Spotkanie powoli dobiega ku końcowi. Lechowi przydałby się trzeci gol! 71' Lisman i Gholizadeh pojawiają się na boisku. Schodzą Ismaheel i Rodriguez. 66' Raport z innych boisk: Raków prowadzi 1:0, Jagiellonia 0:0, Legia prowadzi 2:0. 65' Rollercoaster emocji w ostatnich minutach. Ale Lech wciąż prowadzi 2:0 i na ten moment awansuje od razu do 1/8 finału! 62' NIE MA KARNEGO! Spalony! 61' Rzut karny dla Sigmy Ołomuniec... 59' NIE MA GOL! Strzał Ishaka obroniony! 58' Absurdalny wślizg, gdy Rodriguez jest przy piłce... Trwa analiza VAR! 57' KOLEJNY RZUT KARNY DLA LECHA POZNAŃ! 54' Zamieszanie w polu karnym Lecha. Fatalny strzał Hadasa. 50' Strzał Lecha zablokowany. Rodriguez cierpi w polu karnym po strzale. 49' Rodriguez faulowany przed polem karnym. Rzut wolny dla "Kolejorza". 47' Gurgul wymienia piłkę z Palmą. Dośrodkowanie Pereiry do Ishaka, ale obrona Sigmy jest czujna tym razem! 46' ZACZYNAMY DRUGĄ POŁOWĘ! Obie ekipy wróciły już na boisko! 45+5' KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! 45+3' Sylla z żółtą kartką za protesty. 45+1' GOOOOOL! Mikael Ishak podchodzi do powtórzonego karnego. 2:0! 45+1' Rzut karny będzie powtórzony! 45' Piłkarze Sigmy za szybko wbiegli w szesnastkę. Analiza VAR! 45' STRZAŁ PALMY OBRONIONY! 44' Lech przejął piłkę. Rodriguez wpada w pole karne i jest faulowany! 43' RZUT KARNY DLA LECHA POZNAŃ! 43' Ismaheel sam na sam z bramkarzem. Koutny broni znakomicie. 42' Raport z innych boisk: Legia prowadzi 1:0, Jagiellonia i Raków remisują 0:0. 41' Pierwsza połowa dobiega ku końcowi! 39' Rodriguez faulowany na 30. metrze przed bramką Sigmy. 38 Powoli prowadzi akcję Sigma i traci piłkę. Od linii obrony Lech, ale rywale od razu doskakują z pressingiem. 36' Jesteśmy po analizie VAR! Gol uznany! 35' 0:1 GOOOOOOOOL! Lech Poznań wychodzi na prowadzenie. Fenomenalne uderzenie ze skraju pola karnego. Ishak uderza z ostrego kąta i mija bramkarza strzałem. 32' Pół godziny meczu za nami. Lech bez świetnych okazji bramkowych poza jednym, niecelnym strzałem. 29' Dwa strzały Sigmy. Pierwszy zablokowany przez obrońcę, drugi trafia w siatkę boczną. Sigma protestuje, ponieważ uważa, że należy jej się rzut rożny. Słusznie! Ale Lech gra od bramki. 27' Fauluje Skrzypczak w środku pola. Kompletnie niepotrzebne przewinienie. 22' Złe wybicie Mrozka i traci piłkę Lech, ale na jego szczęście Sigma się pogubiła. Od autu "Kolejorz". 19' Mateusz Skrzypczak upadł na murawę i udziela mu pomoc sztab medyczny "Kolejorza". 19' Wybiega za linię końcową Ghali. 17' Dobrze rozgrywa piłkę Lech Poznań, ale trafia ona w ręce Koutnego. 13' Na spalonym złapany jest Mikael Ishak. 10' Niedokładne dośrodkowanie Lecha. Od bramki zaczyna Sigma. 9' Palma dośrodkowuje, ale wybijają piłkę obrońcy Sigmy. 8' Ismaheel zagrywa prostopadle, ale robi to prosto w nogi obrońców. 7' Słabe podanie Sigmy. Kolejny raz zagrywają niedokładnie! 5' Pędzi z kontrą Lech Poznań! Ismaheel stoi sam przed polem karnym. Nie strzelił w bramkę, a golkiper ruszył w drugą stronę! 5' Bardzo wysoko gra Sigma przed swoją publicznością. 3' Slavicek przedziera się przez zasieki Lecha. Ghali źle skontrolował piłkę i odzyskuje ją Lech. 2' Powoli rozgrywa piłkę Lech Poznań. 1' ZACZYNAMY SPOTKANIE! Obie ekipy są już na boisku! Czas na spotkanie w Czechach. Lech Poznań potrzebuje przypieczętować awans z fazy ligowej Ligi Konferencji. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Sigma Ołomuniec - Lech Poznań z Ligi Konferencji UEFA. Początek spotkania o 21:00.

Odśwież relację