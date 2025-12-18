AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać Ligę Konferencji 18.12.2025?

Mecz AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA ma spore znaczenie dla obu klubów. Po pięciu meczach zarówno Holendrzy, jak i Polacy są na "musiku" w walce o czołową "8", która daje bezpośredni awans do 1/8 finału LK. Zespoły z miejsc 9-24 zmierzą się z kolei w lutym w dodatkowej fazie play-off. Przed tym spotkaniem Alkmaar z 9 punktami zajmuje 13. miejsce, z kolei Jagiellonia ma punkt mniej i plasuje się na 18. pozycji. Zwycięstwo otwiera drogę do bezpośredniego awansu, bez potrzeby gry w dodatkowym dwumeczu.

"Duma Podlasia" przyjeżdża jednak do Holandii po serii 5 meczów bez zwycięstwa. Ostatni raz miała powody do radości 27 listopada w meczu z fińskim KuPS. Później był remis z Zagłębiem Lubin (0:0), porażka z GKS Katowice w Pucharze Polski (1:3), porażka z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (1:2) w lidze i Rayo Vallecano (1:2) w LK, a ostatnio remis z Motorem Lublin (1:1). Z kolei Alkmaar w Europie jest na fali wznoszącej - po słabym początku drużyna z Holandii wygrała dwa ostatnie mecze z Shelbourne (2:0) i kosowską Dritą (3:0), włączając się do walki o TOP 8.

Jagiellonia nie chce traumy, którą przeżyła Legia. Specjalna delegacja do Alkmaar

Alkmaar - Jagiellonia: Transmisja na żywo i online. Gdzie oglądać mecz 18.12.2025?

Mecz Alkmaar z Jagiellonią ma dla polskich kibiców dodatkowy smaczek w postaci pamiętnych wydarzeń z 2023 roku, gdy to Legia Warszawa rywalizowała z tym holenderskim klubem. Po meczu doszło do skandalicznych zajść, w których ucierpiał nawet prezes Dariusz Mioduski. UEFA nie wyciągnęła jednak większych konsekwencji. - Chcemy uniknąć takiej sytuacji i już miesiąc temu wysłaliśmy do Holandii swoich przedstawicieli - mówi "Super Expressowi" Wojciech Strzałkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii Białystok.

Mamy nadzieję, że tym razem obędzie się bez skandalu, ale dla kibiców czekających na to spotkanie nie mamy dobrych wieści. Mecz AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok 18 grudnia 2025 r. będzie transmitowany wyłącznie w płatnym kanale Polsat Sport Extra 1, a online w usłudze Polsat Box Go. Wydarzenia z Holandii będą też częścią łączonej transmisji na antenie Polsat Sport 1 ze wszystkich czterech starć polskich drużyn w ostatniej kolejce LK. Początek wszystkich meczów o godzinie 21:00, studio Polsatu już od 18:00.