Nie żyje słynny piłkarz John Robertson. Legenda Nottingham Forest miała 72 lata!

Nie żyje John Robertson, znakomity szkocki piłkarz, legenda Nottingham Forest

W wieku 72 lat zmarł John Robertson, wybitny szkocki piłkarz i jedna z największych postaci w historii Nottingham Forest. Skrzydłowy był kluczowym architektem wielkich sukcesów angielskiego klubu na przełomie lat 70. i 80. O śmierci zawodnika poinformował jego były zespół.

Robertson był absolutną ikoną Nottingham Forest, barwy którego reprezentował przez łącznie 14 lat. W koszulce "Forest" rozegrał ponad 500 spotkań, ale do historii przeszedł przede wszystkim dzięki występom na arenie międzynarodowej.

John Robertson – kim był?

Szkot walnie przyczynił się do dwóch triumfów klubu w Pucharze Europy (poprzedniku dzisiejszej Ligi Mistrzów). W 1979 roku, w finale przeciwko Malmoe FF (1:0), zaliczył kluczową asystę przy zwycięskim trafieniu Trevora Francisa. Rok później sam został bohaterem finału. W 1980 roku w Madrycie strzelił jedynego gola w meczu przeciwko Hamburgerowi SV, zapewniając Nottingham obronę tytułu.

Znakomity skrzydłowy zapisał również piękną kartę w piłce reprezentacyjnej. W barwach narodowych Szkocji wystąpił 28 razy, zdobywając osiem bramek. Był uczestnikiem dwóch turniejów o mistrzostwo świata – w 1978 roku w Argentynie oraz w 1982 roku w Hiszpanii.

