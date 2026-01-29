FC Barcelona – FC Kopenhaga: Skandaliczne zachowanie kibiców. Mogło dojść do tragedii

FC Barcelona weszła do czołowej ósemki po wygranej 3:1 z FC Kopenhaga

Do niebezpiecznej sytuacji doszło tuż po zakończeniu spotkania

Kibice z Danii zaczęli rzucać pełne butelki w stronę murawy, narażając piłkarzy i innych kibiców na niebezpieczeństwo

FC Barcelona - FC Kopenhaga: Skandal na meczu Ligi Mistrzów!

Ostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów dostarczyła kibicom w Barcelonie skrajnych emocji. Z jednej strony fani mogli cieszyć się z kolejnego trafienia Roberta Lewandowskiego, który śrubuje swoje niesamowite statystyki. Z drugiej – byli świadkami, a niektórzy ofiarami, chuligańskiego wybryku sympatyków przyjezdnych z Danii.

Mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów przeciwko FC Kopenhaga był dla Barcelony kluczowy w kontekście rozstawienia w fazie pucharowej (przed meczem zajmowali 9. miejsce). Robert Lewandowski nie zawiódł. W 48. minucie Polak doprowadził do wyrównania 1:1, strzelając swojego drugiego gola w tej edycji rozgrywek. FC Barcelona wygrała spotkanie 3:1.

Trafienie przeciwko Duńczykom to już 107. gol Lewandowskiego w historii jego występów w Champions League. Kapitan reprezentacji Polski umacnia się na trzecim miejscu w klasyfikacji wszech czasów. Przed nim znajdują się już tylko dwie legendy futbolu Cristiano Ronaldo (140 goli) i Lionel Messi (129 goli).

Kibice rzucali butelkami na murawę

Niestety, po ostatnim gwizdku sędziego uwaga mediów przeniosła się z murawy na trybuny. W mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęły krążyć nagrania dokumentujące agresję kibiców gości. Na filmach widać grupę fanów Barcelony spoglądającą w stronę odgrodzonego sektora zajmowanego przez sympatyków FC Kopenhaga. W pewnym momencie w stronę gospodarzy zaczęły lecieć przedmioty.

Nagrania wyraźnie pokazują, jak butelki z napojami z ogromnym impetem wpadają w tłum. Jedna z nich uderzyła osobę stojącą w bezpośrednim sąsiedztwie nagrywającego całe zajście. Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o osobach poważnie poszkodowanych, jednak zachowanie duńskich kibiców z pewnością znajdzie się pod lupą UEFA, która surowo karze tego typu incydenty na stadionach.