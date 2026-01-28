FC Barcelona – FC Kopenhaga: Gol Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów! [WIDEO]

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-01-28 22:18

Robert Lewandowski zdobył kolejną bramkę w tym sezonie piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jeden z czołowych gwiazdorów „Dumy Katalonii” trafił do siatki w meczu FC Barcelona – FC Kopenhaga. Lewandowski doprowadził do wyrównania w drugiej połowie spotkania Champions League. Zobacz gola Roberta Lewandowskiego w meczu Barcelona – Kopenhaga w wideo poniżej.

Robert Lewandowski

i

Autor: X/ X (Twitter) Robert Lewandowski
  • Robert Lewandowski zdobył kolejnego gola w Lidze Mistrzów
  • Kapitan reprezentacji Polski trafił do bramki w spotkaniu FC Barcelona – FC Kopenhaga
  • Jego trafienie pozwoliło wyrównać „Dumie Katalonii” wynik meczu na 1:1

FC Barcelona – FC Kopehnaga: Roberta Lewandowski z golem w Champions League [WIDEO]

Robert Lewandowski się nie zatrzymuje. Polski napastnik w barwach Barcelony zdobył kolejnego gola w Lidze Mistrzów. "Lewy" tym razem trafił do siatki w spotkaniu z FC Kopenhaga. FC Barcelona przegrywała spotkanie po pierwszej połowie, a wtedy do gry wszedł nasz supersnajper. Lamine Yamal otrzymał prostopadłe podanie w padł w pole karne.

Za akcją pędził także Robert Lewandowski, który otrzymał znakomite podanie i skierował futbolówkę do siatki. Wielkiej radości jednak nie było. "Duma Katalonii" zaledwie remisowała z Kopenhagą 1:1, a celem meczu na swoim stadionie było zwycięstwo i dopisanie trzech punktów na koniec fazy ligowej.

Od tych słów Robert Lewandowski aż się zarumieni. Werner Liczka punktuje asa Barcelony [ROZMOWA SE]

FC Barcelona poszła po bramce Lewandowskiego za ciosem. W przeciągu kolejnych 20 minut do siatki trafili jeszcze Lamine Yamal i Raphinha. Dla Lewandowskiego była to dopiero druga bramka w tym sezonie piłkarskiej Champions League. W poprzedniej kolejce trafił do siatki w meczu ze Slavią Praga - i to dwukrotnie. Niestety, jedno z trafień było bramką samobójczą.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy?
Pytanie 1 z 12
Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski?
ROBERT LEWANDOWSKI
FC BARCELONA
LIGA MISTRZÓW