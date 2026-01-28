FC Barcelona – FC Kopenhaga: Gol Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów! [WIDEO]

Robert Lewandowski zdobył kolejnego gola w Lidze Mistrzów

Kapitan reprezentacji Polski trafił do bramki w spotkaniu FC Barcelona – FC Kopenhaga

Jego trafienie pozwoliło wyrównać „Dumie Katalonii” wynik meczu na 1:1

FC Barcelona – FC Kopehnaga: Roberta Lewandowski z golem w Champions League [WIDEO]

Robert Lewandowski się nie zatrzymuje. Polski napastnik w barwach Barcelony zdobył kolejnego gola w Lidze Mistrzów. "Lewy" tym razem trafił do siatki w spotkaniu z FC Kopenhaga. FC Barcelona przegrywała spotkanie po pierwszej połowie, a wtedy do gry wszedł nasz supersnajper. Lamine Yamal otrzymał prostopadłe podanie w padł w pole karne.

Za akcją pędził także Robert Lewandowski, który otrzymał znakomite podanie i skierował futbolówkę do siatki. Wielkiej radości jednak nie było. "Duma Katalonii" zaledwie remisowała z Kopenhagą 1:1, a celem meczu na swoim stadionie było zwycięstwo i dopisanie trzech punktów na koniec fazy ligowej.

🚨⚽ 1–1 BARCELONA.ROBERT LEWANDOWSKI EQUALIZES!!!!!!!!!!!!!!!ALL CREDIT TO LAMINE YAMAL — WHAT A BRILLIANT ASSIST!!!!!!!!!!!!!!! ⚡🔥 pic.twitter.com/Zv5NtJyp6H— FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) January 28, 2026

FC Barcelona poszła po bramce Lewandowskiego za ciosem. W przeciągu kolejnych 20 minut do siatki trafili jeszcze Lamine Yamal i Raphinha. Dla Lewandowskiego była to dopiero druga bramka w tym sezonie piłkarskiej Champions League. W poprzedniej kolejce trafił do siatki w meczu ze Slavią Praga - i to dwukrotnie. Niestety, jedno z trafień było bramką samobójczą.