FC Barcelona – FC Kopenhaga: Gol Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów! [WIDEO]

- Robert Lewandowski zdobył kolejnego gola w Lidze Mistrzów
- Kapitan reprezentacji Polski trafił do bramki w spotkaniu FC Barcelona – FC Kopenhaga
- Jego trafienie pozwoliło wyrównać „Dumie Katalonii” wynik meczu na 1:1
FC Barcelona – FC Kopehnaga: Roberta Lewandowski z golem w Champions League [WIDEO]
Robert Lewandowski się nie zatrzymuje. Polski napastnik w barwach Barcelony zdobył kolejnego gola w Lidze Mistrzów. "Lewy" tym razem trafił do siatki w spotkaniu z FC Kopenhaga. FC Barcelona przegrywała spotkanie po pierwszej połowie, a wtedy do gry wszedł nasz supersnajper. Lamine Yamal otrzymał prostopadłe podanie w padł w pole karne.
Za akcją pędził także Robert Lewandowski, który otrzymał znakomite podanie i skierował futbolówkę do siatki. Wielkiej radości jednak nie było. "Duma Katalonii" zaledwie remisowała z Kopenhagą 1:1, a celem meczu na swoim stadionie było zwycięstwo i dopisanie trzech punktów na koniec fazy ligowej.
Od tych słów Robert Lewandowski aż się zarumieni. Werner Liczka punktuje asa Barcelony [ROZMOWA SE]
FC Barcelona poszła po bramce Lewandowskiego za ciosem. W przeciągu kolejnych 20 minut do siatki trafili jeszcze Lamine Yamal i Raphinha. Dla Lewandowskiego była to dopiero druga bramka w tym sezonie piłkarskiej Champions League. W poprzedniej kolejce trafił do siatki w meczu ze Slavią Praga - i to dwukrotnie. Niestety, jedno z trafień było bramką samobójczą.