Ukraińcy nie hamują się przed meczem z Lechem! Naprawdę to napisali o Polakach

Lech Poznań i Szachtar Donieck zmierzą się w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

Zespół z Ukrainy jest nieznacznym faworytem, mimo to tamtejsze media są przekonane o wyższości Szachtara!

Co piszą Ukraińcy przed rywalizacją Lecha z Szachtarem? Czytaj w dalszej części tekstu.

Lech - Szachtar: Ukraińcy nie hamują się przed meczem

Rywalizacja Lecha Poznań z Szachtarem Donieck o ćwierćfinał Ligi Konferencji zapowiada się pasjonująco. Na papierze nieznacznym faworytem jest zespół z Ukrainy, który z 6. miejsca w fazie ligowej awansował bezpośrednio do 1/8 finału. 11. Lech nie był jednak o wiele słabszy, choć o udział w tej fazie musiał rywalizować w play-offach z fińskim KuPS. Pewna wygrana 3:0 w dwumeczu pokazuje różnicę między mistrzami Polski a Finami, ale teraz poprzeczka idzie znacząco w górę. Na tyle, że Ukraińcy są przekonani o wyższości Szachtara i nie wyobrażają sobie innego rozstrzygnięcia niż awans ich drużyny!

W tym sezonie Szachtar przegrał już z Legią. Zobacz zdjęcia z tego meczu:

19

"Szczerze mówiąc, podopieczni Ardy Turana muszą pokonać Polaków, inaczej to będzie sensacja" - czytamy w tekście na ukraińskim portalu sport.ua.

Tamtejsi dziennikarze zwracają uwagę przede wszystkim na większe obycie Szachtara w europejskich pucharach. Ich zdaniem jest to nawet ważniejsze niż fakt rozgrywania obu meczów w Polsce - klub z Doniecka gra w tym sezonie w Europie na stadionie Wisły w Krakowie.

"Drużyna Szachtara ma o wiele, wiele większe doświadczenie w europejskich rozgrywkach niż Lech Poznań. To niesamowita przewaga, którą warto omówić przed meczami i którą każdy zawodnik drużyny z Doniecka musi jasno zrozumieć i ostatecznie wykorzystać" - przekonują Ukraińcy.

Mistrz Polski przeszkodą na drodze do finału

O sile Szachtara mówi także Bogdan Butko, były piłkarz zarówno tego klubu, jak i Lecha. Jego zdaniem zdobywcy Pucharu UEFA z 2009 roku mogą dojść aż do finału Ligi Konferencji! Jego słowa wlały mnóstwo wiary w ukraińskich ekspertów.

"Szachtar musi zmierzyć się z tym przeciwnikiem, jeśli jego ambicją jest awans do finału, a nawet jego wygranie. Gdzieś w okolicach półfinału może trafić na przeciwnika z zawodnikami o podobnym doświadczeniu, ale na razie... Żadnych wymówek, panie Turan!" - zwracają się z oczekiwaniami do trenera klubu z Doniecka.

Początek pierwszego meczu Lecha z Szachtarem już dzisiaj, 12 marca, o godzinie 18:45 w Poznaniu. Rewanż za tydzień w Krakowie.