Losowanie Ligi Konferencji: Lech i Raków poznali rywali w 1/8 finału!

Michał Chojecki
2026-02-27 14:37

Za nami losowanie Ligi Konferencji UEFA! W 1/8 finału Lech Poznań zagra z Szachtarem Donieck, a Raków Częstochowa zmierzy się z Fiorentiną, która dopiero co w dramatycznych okolicznościach wyeliminowała po dogrywce Jagiellonię. Poniżej relacja na żywo z losowania 1/8 finału Ligi Konferencji.

Losowanie Ligi Konferencji RELACJA NA ŻYWO. Z kim zagrają Lech i Raków w 1/8 finału?

Autor: ART SERVICE / Super Express

Raków Częstochowa trafił w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji na Fiorentinę, która w barażach wyeliminowała Jagiellonię Białystok. Rywalem Lecha Poznań będzie natomiast Szachtar Donieck. Pierwsze mecze zaplanowano na 12 marca. Rewanże odbędą się tydzień później. „Kolejorz” pierwszy mecz zagra u siebie, natomiast drużyna z Częstochowy na wyjeździe.

W przypadku wyeliminowania Fiorentiny Raków trafi w ćwierćfinale na lepszego z pary Crystal Palace - AEK Larnaka, a Lech, jeśli wygra dwumecz z Szachtarem, zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji AZ Alkmaar - Sparta Praga.

Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku. PONIŻEJ RELACJA NA ŻYWO Z LOSOWANIA LIGI KONFERENCJI:

Na żywo

Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji

A tu cały zestaw par 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA: 

Zatem Lech Poznań - Szachatar Donieck i Fiorentina - Raków Częstochowa!

Rijeka - Strasbourg

Fiorentina - Raków Częstochowa!

AEK Ateny - Celje

Sparta Praga - AZ Alkmaar

Rayo Vallecano - Samsunspor

Lech Poznań - Szachtar Donieck!

Mainz - Sigma Ołomuniec

AEK Larnaca - Crystal Palace

Czas na losowanie! Wreszcie!

Oglądamy właśnie wideo z wyjaśnieniem zasad losowania. Potem już w ruch pójdą kulki...

Trwa rozmowa z Portugalczykiem

Losować będzie portugalski bramkarz Rui Patricio, który właśnie pojawił się na scenie

Przed nami wyjaśnienie zasad losowania

Trwa prezentacja 16 drużyn, które pozostały na placu boju

Ceremonia właśnie się rozpoczęła!

Raków Częstochowa w 1/8 finału wylosuje Fiorentinę albo Rijekę

Lech Poznań w 1/8 finału trafi na Rayo Vallecano albo Szachtar Donieck

Początek ceremonii dokładnie o godzinie 14. A tutaj wyniki losowania i drabinka Ligi Mistrzów 

Witamy w relacji na żywo z losowania 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Początek ceremonii o godzinie 14. Rywali poznają Raków Częstochowa i Lech Poznań.

Czas na losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA, które wyłoni całą drabinkę, aż do półfinałów. Za nami emocjonujące baraże w fazie play off. Na placu boju pozostało 16 najlepszych drużyn. Wśród nich są Raków Częstochowa i Lech Poznań. Osiem drużyn awans do 1/8 finału wywalczyło już po fazie ligowej. Kolejne osiem dołączyło po play-off. Mecze 1/8 finału zaplanowano na 12 marca 2026. Rewanże 19 marca marca 2026. Poniżej 16 uczestników 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA 2025/2026:

Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji: Kto zagra?

Rozstawieni (Top-8 fazy ligowej):

  • Strasbourg (FRA)
  • Raków Częstochowa (POL)
  • AEK Ateny (GRE)
  • Sparta Praga (CZE)
  • Rayo Vallecano (ESP)
  • Szachtar Donetsk (UKR)
  • Mainz (GER)
  • AEK Larnaca (CYP)

Nierozstawieni (zwycięzcy play-off):

  • Crystal Palace (ENG)
  • Lech Poznań (POL)
  • Samsunspor (TUR)
  • Celje (SVN)
  • AZ Alkmaar (NED)
  • Fiorentina (ITA)
  • Rijeka (CRO)
  • Sigma Ołomuniec (CZE)

Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Konferencji

  • Lech Poznań (Polska) - Rayo Vallecano (Hiszpania)/Szachtar Donieck (Ukraina)
  • AZ Alkmaar (Holandia) - AEK Ateny (Grecja)/Sparta Praga (Czechy)
  • Crystal Palace (Anglia) - FSV Mainz (Niemcy)/AEK Larnaka (Cypr)
  • Fiorentina (Włochy) - Strasbourg (Francja)/Raków Częstochowa (Polska)
  • Samsunspor (Turcja) - Szachtar Donieck (Ukraina)/Rayo Vallecano (Hiszpania)
  • Celje (Słowenia) - Sparta Praga (Czechy)/AEK Ateny (Grecja)
  • Sigma Ołomuniec (Czechy) - AEK Larnaka (Cypr)/FSV Mainz (Niemcy)
  • Rijeka (Chorwacja) - Raków Częstochowa (Polska)/Strasbourg (Francja)
LIGA KONFERENCJI EUROPY