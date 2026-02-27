Losowanie Ligi Konferencji: Lech i Raków poznali rywali w 1/8 finału!

Raków Częstochowa trafił w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji na Fiorentinę, która w barażach wyeliminowała Jagiellonię Białystok. Rywalem Lecha Poznań będzie natomiast Szachtar Donieck. Pierwsze mecze zaplanowano na 12 marca. Rewanże odbędą się tydzień później. „Kolejorz” pierwszy mecz zagra u siebie, natomiast drużyna z Częstochowy na wyjeździe.

W przypadku wyeliminowania Fiorentiny Raków trafi w ćwierćfinale na lepszego z pary Crystal Palace - AEK Larnaka, a Lech, jeśli wygra dwumecz z Szachtarem, zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji AZ Alkmaar - Sparta Praga.

Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku. PONIŻEJ RELACJA NA ŻYWO Z LOSOWANIA LIGI KONFERENCJI:

Odśwież relację

Czas na losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA, które wyłoni całą drabinkę, aż do półfinałów. Za nami emocjonujące baraże w fazie play off. Na placu boju pozostało 16 najlepszych drużyn. Wśród nich są Raków Częstochowa i Lech Poznań. Osiem drużyn awans do 1/8 finału wywalczyło już po fazie ligowej. Kolejne osiem dołączyło po play-off. Mecze 1/8 finału zaplanowano na 12 marca 2026. Rewanże 19 marca marca 2026. Poniżej 16 uczestników 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA 2025/2026:

Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji: Kto zagra?

Rozstawieni (Top-8 fazy ligowej):

Strasbourg (FRA)

Raków Częstochowa (POL)

AEK Ateny (GRE)

Sparta Praga (CZE)

Rayo Vallecano (ESP)

Szachtar Donetsk (UKR)

Mainz (GER)

AEK Larnaca (CYP)

Nierozstawieni (zwycięzcy play-off):

Crystal Palace (ENG)

Lech Poznań (POL)

Samsunspor (TUR)

Celje (SVN)

AZ Alkmaar (NED)

Fiorentina (ITA)

Rijeka (CRO)

Sigma Ołomuniec (CZE)

Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Konferencji