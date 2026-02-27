Losowanie Ligi Konferencji: Lech i Raków poznali rywali w 1/8 finału!

Raków Częstochowa trafił w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji na Fiorentinę, która w barażach wyeliminowała Jagiellonię Białystok. Rywalem Lecha Poznań będzie natomiast Szachtar Donieck. Pierwsze mecze zaplanowano na 12 marca. Rewanże odbędą się tydzień później. „Kolejorz” pierwszy mecz zagra u siebie, natomiast drużyna z Częstochowy na wyjeździe.
W przypadku wyeliminowania Fiorentiny Raków trafi w ćwierćfinale na lepszego z pary Crystal Palace - AEK Larnaka, a Lech, jeśli wygra dwumecz z Szachtarem, zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji AZ Alkmaar - Sparta Praga.
Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku. PONIŻEJ RELACJA NA ŻYWO Z LOSOWANIA LIGI KONFERENCJI:
Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji
A tu cały zestaw par 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA:
• Lech Poznań vs Shakhtar Donetsk
• AZ Alkmaar vs Sparta Praha
• Crystal Palace vs AEK Larnaca
• Fiorentina vs Raków Częstochowa
• Samsunspor vs Rayo Vallecano
• Celje vs AEK Athens
• Sigma Olomouc vs Mainz 05
• Rijeka vs Strasbourg pic.twitter.com/bXepq0fWeo
❗️ ACF Fiorentina 🇮🇹 będzie naszym rywalem w walce o ćwierćfinał @Conf_League!— Raków Częstochowa (@Rakow1921) February 27, 2026
📆🏟 Pierwszy mecz odbędzie się 12 marca we Florencji. Rewanż tydzień później w Sosnowcu.
🎟️ Dziś przedstawimy Wam szczegóły oraz harmonogram sprzedaży biletów na mecz domowy.#UECL pic.twitter.com/NCQno9pYBX
Szachtar Donieck będzie naszym rywalem w 1/8 finału @Conf_League ⚔️ Pierwszy mecz odbędzie się 12 marca na Enea Stadionie. Rewanż - na wyjeździe. pic.twitter.com/HX5CnQDMFZ— Lech Poznań (@LechPoznan) February 27, 2026
Raków Częstochowa w 1/8 finału wylosuje Fiorentinę albo Rijekę
Lech Poznań w 1/8 finału trafi na Rayo Vallecano albo Szachtar Donieck
Początek ceremonii dokładnie o godzinie 14. A tutaj wyniki losowania i drabinka Ligi Mistrzów
Witamy w relacji na żywo z losowania 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Początek ceremonii o godzinie 14. Rywali poznają Raków Częstochowa i Lech Poznań.
Czas na losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA, które wyłoni całą drabinkę, aż do półfinałów. Za nami emocjonujące baraże w fazie play off. Na placu boju pozostało 16 najlepszych drużyn. Wśród nich są Raków Częstochowa i Lech Poznań. Osiem drużyn awans do 1/8 finału wywalczyło już po fazie ligowej. Kolejne osiem dołączyło po play-off. Mecze 1/8 finału zaplanowano na 12 marca 2026. Rewanże 19 marca marca 2026. Poniżej 16 uczestników 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA 2025/2026:
Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji: Kto zagra?
Rozstawieni (Top-8 fazy ligowej):
- Strasbourg (FRA)
- Raków Częstochowa (POL)
- AEK Ateny (GRE)
- Sparta Praga (CZE)
- Rayo Vallecano (ESP)
- Szachtar Donetsk (UKR)
- Mainz (GER)
- AEK Larnaca (CYP)
Nierozstawieni (zwycięzcy play-off):
- Crystal Palace (ENG)
- Lech Poznań (POL)
- Samsunspor (TUR)
- Celje (SVN)
- AZ Alkmaar (NED)
- Fiorentina (ITA)
- Rijeka (CRO)
- Sigma Ołomuniec (CZE)
Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Konferencji
- Lech Poznań (Polska) - Rayo Vallecano (Hiszpania)/Szachtar Donieck (Ukraina)
- AZ Alkmaar (Holandia) - AEK Ateny (Grecja)/Sparta Praga (Czechy)
- Crystal Palace (Anglia) - FSV Mainz (Niemcy)/AEK Larnaka (Cypr)
- Fiorentina (Włochy) - Strasbourg (Francja)/Raków Częstochowa (Polska)
- Samsunspor (Turcja) - Szachtar Donieck (Ukraina)/Rayo Vallecano (Hiszpania)
- Celje (Słowenia) - Sparta Praga (Czechy)/AEK Ateny (Grecja)
- Sigma Ołomuniec (Czechy) - AEK Larnaka (Cypr)/FSV Mainz (Niemcy)
- Rijeka (Chorwacja) - Raków Częstochowa (Polska)/Strasbourg (Francja)