Liga Konferencji: Lech i Raków w grze, dramat Jagiellonii. Oto komplet drużyn w 1/8 finału LK!

2026-02-26 22:58

Drugi sezon z rzędu Polska może pochwalić się dwoma klubami na poziomie 1/8 finału Ligi Konferencji. Tym razem była spora szansa nawet na trzy zespoły, ale Jagiellonia Białystok po efektownej pogoni w rewanżu z Fiorentiną odpadła ostatecznie w fazie play-off po dogrywce. W grze są za to Lech Poznań, który pewnie wyeliminował fiński KuPS, oraz Raków Częstochowa, który po fazie ligowej awansował bezpośrednio do 1/8 finału. Sprawdź komplet drużyn pozostających w Lidze Konferencji.

Lech Poznań

  • Liga Konferencji 2025/2026 wkracza w decydującą fazę.
  • W 1/8 finału zagrają dwa polskie kluby - Lech Poznań i Raków Częstochowa.
  • Sztuka awansu nie udała się Jagiellonii Białystok. Komu jeszcze? Sprawdź komplet drużyn w 1/8 finału LK

Liga Konferencji: Oto komplet drużyn w 1/8 finału

W rozgrywkach Ligi Konferencji zostało 16 najlepszych drużyn. Po fazie ligowej najlepsza "8" tabeli awansowała bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 rywalizowały w rundzie play-off. Wśród nich znalazły się Jagiellonia Białystok i Lech Poznań. Po pierwszych meczach tylko najwięksi optymiści wierzyli w awans obu polskich klubów - Jagiellonia przegrała u siebie 3:0 z Fiorentiną, z kolei Lech pewnie wygrał na wyjeździe 2:0 z KuPS. Rewanże przyniosły jednak realną szansę na trzy polskie zespoły w 1/8 finału LK!

Jagiellonia zszokowała Fiorentinę! A potem przyszła dogrywka. Zobacz gole [WIDEO]

Skazywana na straty Jagiellonia w 49 minut zniwelowała na wyjeździe straty po hat-tricku 19-letniego Bartosza Mazurka! W dwumeczu z Fiorentiną zrobiło się 3:3, a o losach awansu decydowała dogrywka. W niej niestety to zespół z Serie A strzelił decydujące gole, a odpowiedź Jesusa Imaza nie wystarczyła do rzutów karnych. Lider PKO BP Ekstraklasy pożegnał się z Ligą Konferencji zwycięstwem 4:2 na boisku Fiorentiny. Takich emocji na szczęście nie było w meczu Lecha Poznań, który przystąpił do rewanżu z zaliczką 2:0. U siebie mistrzowie Polski potwierdzili wyższość, wygrali 1:0 i awansowali do 1/8 finału. Tam czekał już Raków Częstochowa, drugi zespół fazy ligowej LK.

Lech i Raków grają dalej

Pary 1/8 finału Ligi Konferencji oraz ścieżkę aż do finału poznamy po losowaniu, które odbędzie się w piątek (27 lutego) o godzinie 14:00.

  • Lech Poznań (Polska) - Rayo Vallecano (Hiszpania)/Szachtar Donieck (Ukraina)
  • AZ Alkmaar (Holandia) - AEK Ateny (Grecja)/Sparta Praga (Czechy)
  • Crystal Palace (Anglia) - FSV Mainz (Niemcy)/AEK Larnaka (Cypr)
  • Fiorentina (Włochy) - Strasbourg (Francja)/Raków Częstochowa (Polska)
  • Samsunspor (Turcja) - Szachtar Donieck (Ukraina)/Rayo Vallecano (Hiszpania)
  • Celje (Słowenia) - Sparta Praga (Czechy)/AEK Ateny (Grecja)
  • Sigma Ołomuniec (Czechy) - AEK Larnaka (Cypr)/FSV Mainz (Niemcy)
  • Rijeka (Chorwacja) - Raków Częstochowa (Polska)/Strasbourg (Francja)
