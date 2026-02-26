Liga Konferencji: Lech i Raków w grze, dramat Jagiellonii. Oto komplet drużyn w 1/8 finału LK!

Liga Konferencji 2025/2026 wkracza w decydującą fazę.

W 1/8 finału zagrają dwa polskie kluby - Lech Poznań i Raków Częstochowa.

Sztuka awansu nie udała się Jagiellonii Białystok. Komu jeszcze? Sprawdź komplet drużyn w 1/8 finału LK

Liga Konferencji: Oto komplet drużyn w 1/8 finału

W rozgrywkach Ligi Konferencji zostało 16 najlepszych drużyn. Po fazie ligowej najlepsza "8" tabeli awansowała bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 rywalizowały w rundzie play-off. Wśród nich znalazły się Jagiellonia Białystok i Lech Poznań. Po pierwszych meczach tylko najwięksi optymiści wierzyli w awans obu polskich klubów - Jagiellonia przegrała u siebie 3:0 z Fiorentiną, z kolei Lech pewnie wygrał na wyjeździe 2:0 z KuPS. Rewanże przyniosły jednak realną szansę na trzy polskie zespoły w 1/8 finału LK!

Jagiellonia zszokowała Fiorentinę! A potem przyszła dogrywka. Zobacz gole [WIDEO]

Skazywana na straty Jagiellonia w 49 minut zniwelowała na wyjeździe straty po hat-tricku 19-letniego Bartosza Mazurka! W dwumeczu z Fiorentiną zrobiło się 3:3, a o losach awansu decydowała dogrywka. W niej niestety to zespół z Serie A strzelił decydujące gole, a odpowiedź Jesusa Imaza nie wystarczyła do rzutów karnych. Lider PKO BP Ekstraklasy pożegnał się z Ligą Konferencji zwycięstwem 4:2 na boisku Fiorentiny. Takich emocji na szczęście nie było w meczu Lecha Poznań, który przystąpił do rewanżu z zaliczką 2:0. U siebie mistrzowie Polski potwierdzili wyższość, wygrali 1:0 i awansowali do 1/8 finału. Tam czekał już Raków Częstochowa, drugi zespół fazy ligowej LK.

Lech i Raków grają dalej

Pary 1/8 finału Ligi Konferencji oraz ścieżkę aż do finału poznamy po losowaniu, które odbędzie się w piątek (27 lutego) o godzinie 14:00.

Lech Poznań (Polska) - Rayo Vallecano (Hiszpania)/Szachtar Donieck (Ukraina)

- Rayo Vallecano (Hiszpania)/Szachtar Donieck (Ukraina) AZ Alkmaar (Holandia) - AEK Ateny (Grecja)/Sparta Praga (Czechy)

Crystal Palace (Anglia) - FSV Mainz (Niemcy)/AEK Larnaka (Cypr)

Fiorentina (Włochy) - Strasbourg (Francja)/ Raków Częstochowa (Polska)

Samsunspor (Turcja) - Szachtar Donieck (Ukraina)/Rayo Vallecano (Hiszpania)

Celje (Słowenia) - Sparta Praga (Czechy)/AEK Ateny (Grecja)

Sigma Ołomuniec (Czechy) - AEK Larnaka (Cypr)/FSV Mainz (Niemcy)

Rijeka (Chorwacja) - Raków Częstochowa (Polska)/Strasbourg (Francja)