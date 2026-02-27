Tyle polskie kluby zarobiły w Lidze Konferencji. Będzie co wydawać

Raków zakończył fazę ligową rozgrywek na drugim miejscu, dzięki czemu bezpośrednio wywalczył awans do 1/8 finału turnieju.

ZOBACZ TEŻ: Liga Konferencji: Lech i Raków w grze, dramat Jagiellonii. Oto komplet drużyn w 1/8 finału LK!

Zespoły, które uplasowały się na pozycjach od 9. do 24., musiały natomiast walczyć o awans w barażach. W tym gronie znalazły się Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. „Kolejorz” okazał się lepszy od fińskiego KuPS Kuopio, wygrywając oba spotkania – 2:0 na wyjeździe i 1:0 u siebie. Z kolei „Duma Podlasia” po emocjonującym dwumeczu odpadła z Fiorentiną. Choć w rewanżu białostoczanie odrobili trzybramkową stratę i doprowadzili do dogrywki, ostatecznie przegrali w całym dwumeczu 4:5.

Kacper Tomasiak, Władimir Semirunnij i inni na spotkaniu u Ministra Sportu [Zdjęcia]

26

Lech dzięki zwycięstwu 3:0 w dwumeczu z KuPS zapewnił sobie miejsce w 1/8 finału. Za awans do tej fazy rozgrywek mistrzowie Polski otrzymają premię w wysokości 800 tysięcy euro. Łącznie w trwającym sezonie europejskich pucharów klub z Poznania zarobił już 6,756 miliona euro.

ZOBACZ TEŻ: Bartosz Mazurek przemówił po hat-tricku z Fiorentiną! Rozbrajająca szczerość bohatera Jagiellonii

Spotkania 1/8 finału Ligi Konferencji zaplanowano na 12 i 19 marca, natomiast finał odbędzie się 27 maja w Lipsku.

Liga Konferencji to trzeci poziom klubowych rozgrywek UEFA, jednak dla wielu drużyn stanowi cenną okazję do zdobywania punktów do krajowego rankingu oraz dodatkowych nagród finansowych.

Zarobki polskich klubów w europejskich pucharach w sezonie 2025/26: