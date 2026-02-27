Kibice w całej Polsce będą zachwyceni. To będzie bardzo wielka szansa dla klubów

Jagiellonia Białystok stoczyła niezwykle emocjonujący rewanż z Fiorentiną. Drużyna Adriana Siemieńca odrobiła trzybramkową stratę z pierwszego spotkania dzięki hat-trickowi nastoletniego Bartosza Mazurka. Ostatecznie jednak to włoski zespół okazał się lepszy w dogrywce i awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji. Mimo odpadnięcia białostoczanie dorzucili do dorobku Polski 0,500 punktu za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry.

Po "Jadze" na murawie w Poznaniu pojawili się piłkarze Lecha, którzy w rewanżu z KuPS Kuopio wygrali 1:0 (w dwumeczu 3:0). Za wygraną "Kolejorz" dołożył do rankingu kolejne 0,500 punktu, a dodatkowe 0,125 punktu przyznano za sam awans do 1/8 finału. Łącznie Polska zdobyła więc w czwartek 1,125 punktu w rankingu UEFA.

W tym samym czasie Duńczycy – bezpośredni rywale Polski w walce o 12. miejsce – nie powiększyli swojego dorobku. Dzięki temu polskie rozgrywki zachowają tę lokatę przynajmniej do końca obecnego sezonu pucharowego. Jak poinformował na platformie X analityk Piotr Klimek, jeśli UEFA nie zmieni zasad tzw. Access Listy, zwycięzca Pucharu Polski w 2027 roku rozpocznie rywalizację w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Wygrany tego dwumeczu awansuje do fazy ligowej LE, a przegrany trafi do Ligi Konferencji.

Co jeszcze istotniejsze: mistrz Polski będzie mógł rozpocząć walkę o Ligę Mistrzów od fazy play-off, a więc ostatniej rundy eliminacji, gdzie piłkarze na murawie mogą poczuć się już uczestnikami rozgrywek, bowiem grany na murawie jest im hymn Champions League.

Raków Częstochowa, który zajął drugie miejsce w fazie ligowej Ligi Konferencji i dzięki temu awansował bezpośrednio do 1/8 finału, oraz Lech Poznań poznają swoich rywali podczas losowania zaplanowanego na piątek, 27 lutego o godzinie 14:00. Spotkania tej rundy zostaną rozegrane 12 i 19 marca.