Bartosz Mazurek przemówił po hat-tricku z Fiorentiną! Rozbrajająca szczerość bohatera Jagiellonii

Jagiellonia Białystok odrobiła straty w rewanżowym meczu Ligi Konferencji z Fiorentiną, ale odpadła po dogrywce.

19-letni Bartosz Mazurek, zastępując kontuzjowanego Kamila Jóźwiaka, ustrzelił hat-tricka.

Mazurek, który nigdy wcześniej nie strzelił trzech bramek w jednym meczu, podzielił się swoimi emocjami po tym niezwykłym wyczynie.

Co młody piłkarz powiedział o swoim osiągnięciu i obecności ojca na meczu?

Jagiellonia w pierwszym meczu przegrała z Fiorentiną w Białymstoku 0:3 i wydawało się, że walka o awans już przed rewanżem jest rozstrzygnięta. "Jaga" odrobiła jednak straty. Włosi dopiero po dogrywce mogli odetchnąć z wielką ulgą.

Jagiellonia zszokowała Fiorentinę! A potem przyszła dogrywka. Zobacz gole [WIDEO]

Dwa gole strzelił w pierwszej połowie Bartosz Mazurek, pokonując Lukę Lezzeriniego. Na początku drugiej skompletował hat-tricka, gdy w bramce Fiorentiny stał już pierwszy bramkarz tej drużyny - słynny David de Gea. Mazurek mecz zaczął na środku pomocy, na swojej nominalnej pozycji, ale przez większość spotkania grał jako lewoskrzydłowy, zastępując kontuzjowanego Kamila Jóźwiaka.

- To dla mnie spełnienie marzeń, nigdy nie myślałem, że coś takiego może się zdarzyć. Nigdy w życiu nie strzeliłem hat-tricka, więc tym bardziej nie mogę w to uwierzyć i nie dowierzam, że to się udało, ale wiem, że stać mnie na takie rzeczy - powiedział po meczu Bartosz Mazurek. - Wszyscy nas skreślali przed tym meczem, a wróciliśmy do tego spotkania i jestem dumny z całej drużyny - podkreślił.

Kim jest Bartosz Mazurek? 19-latek z Jagiellonii, który strzelił hat-tricka Fiorentinie!

19-latek niedawno wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Jagiellonii. Do tej pory miał na koncie jedną bramkę w ekstraklasie.

- Nie wiem co powiedzieć, bo nadal nie dowierzam, że trzy bramki udało mi się tu strzelić. Ale staram się do tego podejść na spokojnie - dodał Bartosz Mazurek, zdradzając, że na mecz do Florencji przyjechał jego tata. - Jestem mu wdzięczny, że tutaj był i razem się trochę wzruszyliśmy. Piękne chwile, nie zapomnę tego na pewno do końca życia - podsumował Mazurek.

QUIZ: Ci piłkarze Jagiellonii grali w reprezentacji Polski. Jak dobrze ich znasz? Pytanie 1 z 10 To obecny reprezentant Polski, który rozegrał 1 spotkanie w narodowych barwach, będąc piłkarzem Jagiellonii. Kogo widzimy na zdjęciu? Kamil Grosicki Przemysław Frankowski Karol Świderski Następne pytanie