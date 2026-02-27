Kiedy losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji? O której godzinie drabinka?

- Znamy już 16 drużyn, które powalczą w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.
- W tym gronie są Lech Poznań i Raków Częstochowa.
- Sprawdź, kiedy losowanie Ligi Konferencji i gdzie będzie transmisja.
Przed nami losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA, które wyłoni całą drabinkę, aż do półfinałów. Za nami emocjonujące baraże w fazie play off. Na placu boju pozostało 16 najlepszych drużyn. Wśród nich są Raków Częstochowa i Lech Poznań. Osiem drużyn awans do 1/8 finału wywalczyło już po fazie ligowej. Kolejne osiem dołączyło po play-off. Mecze 1/8 finału zaplanowano na 12 marca 2026. Rewanże 19 marca marca 2026. Poniżej 16 uczestników 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA 2025/2026:
Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji: Kto zagra?
Rozstawieni (Top-8 fazy ligowej):
- Strasbourg (FRA)
- Raków Częstochowa (POL)
- AEK Ateny (GRE)
- Sparta Praga (CZE)
- Rayo Vallecano (ESP)
- Szachtar Donetsk (UKR)
- Mainz (GER)
- AEK Larnaca (CYP)
Nierozstawieni (zwycięzcy play-off):
- Crystal Palace (ENG)
- Lech Poznań (POL)
- Samsunspor (TUR)
- Celje (SVN)
- AZ Alkmaar (NED)
- Fiorentina (ITA)
- Rijeka (CRO)
- Sigma Ołomuniec (CZE)
Zasady losowania 1/8 finału Ligi Konferencji
Drużyny są parowane na podstawie pozycji zajętych na koniec fazy ligowej, tworząc cztery pary rozstawione (kluby z miejsc 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6 oraz 7 i 8). Kluby z każdej pary rozstawionej są losowane do jednej z dwóch pozycji w 1/8 finału, gdzie zmierzą się z odpowiednimi zwycięzcami baraży fazy pucharowej (play-off), których miejsce w drabince zostało ustalone podczas losowania baraży. Losowanie przydzieli stronę drabinki wszystkim drużynom rozstawionym – zaczyna się od par z miejsc 7/8, a kończy na parach z miejsc 1/2. Rozstawieni rewanż zagrają u siebie.
Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Konferencji
- Lech Poznań (Polska) - Rayo Vallecano (Hiszpania)/Szachtar Donieck (Ukraina)
- AZ Alkmaar (Holandia) - AEK Ateny (Grecja)/Sparta Praga (Czechy)
- Crystal Palace (Anglia) - FSV Mainz (Niemcy)/AEK Larnaka (Cypr)
- Fiorentina (Włochy) - Strasbourg (Francja)/Raków Częstochowa (Polska)
- Samsunspor (Turcja) - Szachtar Donieck (Ukraina)/Rayo Vallecano (Hiszpania)
- Celje (Słowenia) - Sparta Praga (Czechy)/AEK Ateny (Grecja)
- Sigma Ołomuniec (Czechy) - AEK Larnaka (Cypr)/FSV Mainz (Niemcy)
- Rijeka (Chorwacja) - Raków Częstochowa (Polska)/Strasbourg (Francja)
Kiedy losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji? DATA i GODZINA
Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji 2025/2026 odbędzie się w piątek 27 lutego 2026 roku. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 14 czasu polskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w siedzibie UEFA w Nyonie i będzie transmitowane na żywo m.in. na oficjalnej stronie UEFA.com, kanale YouTube TNT Sports, TVP Sport oraz w aplikacjach UEFA.