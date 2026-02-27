Kiedy losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji? O której godzinie drabinka?

Znamy już 16 drużyn, które powalczą w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA.

W tym gronie są Lech Poznań i Raków Częstochowa.

Sprawdź, kiedy losowanie Ligi Konferencji i gdzie będzie transmisja.

Przed nami losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA, które wyłoni całą drabinkę, aż do półfinałów. Za nami emocjonujące baraże w fazie play off. Na placu boju pozostało 16 najlepszych drużyn. Wśród nich są Raków Częstochowa i Lech Poznań. Osiem drużyn awans do 1/8 finału wywalczyło już po fazie ligowej. Kolejne osiem dołączyło po play-off. Mecze 1/8 finału zaplanowano na 12 marca 2026. Rewanże 19 marca marca 2026. Poniżej 16 uczestników 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA 2025/2026:

Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji: Kto zagra?

Rozstawieni (Top-8 fazy ligowej):

Strasbourg (FRA)

Raków Częstochowa (POL)

AEK Ateny (GRE)

Sparta Praga (CZE)

Rayo Vallecano (ESP)

Szachtar Donetsk (UKR)

Mainz (GER)

AEK Larnaca (CYP)

Nierozstawieni (zwycięzcy play-off):

Crystal Palace (ENG)

Lech Poznań (POL)

Samsunspor (TUR)

Celje (SVN)

AZ Alkmaar (NED)

Fiorentina (ITA)

Rijeka (CRO)

Sigma Ołomuniec (CZE)

Zasady losowania 1/8 finału Ligi Konferencji

Drużyny są parowane na podstawie pozycji zajętych na koniec fazy ligowej, tworząc cztery pary rozstawione (kluby z miejsc 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6 oraz 7 i 8). Kluby z każdej pary rozstawionej są losowane do jednej z dwóch pozycji w 1/8 finału, gdzie zmierzą się z odpowiednimi zwycięzcami baraży fazy pucharowej (play-off), których miejsce w drabince zostało ustalone podczas losowania baraży. Losowanie przydzieli stronę drabinki wszystkim drużynom rozstawionym – zaczyna się od par z miejsc 7/8, a kończy na parach z miejsc 1/2. Rozstawieni rewanż zagrają u siebie.

Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Konferencji

Lech Poznań (Polska) - Rayo Vallecano (Hiszpania)/Szachtar Donieck (Ukraina)

- Rayo Vallecano (Hiszpania)/Szachtar Donieck (Ukraina) AZ Alkmaar (Holandia) - AEK Ateny (Grecja)/Sparta Praga (Czechy)

Crystal Palace (Anglia) - FSV Mainz (Niemcy)/AEK Larnaka (Cypr)

Fiorentina (Włochy) - Strasbourg (Francja)/ Raków Częstochowa (Polska)

Samsunspor (Turcja) - Szachtar Donieck (Ukraina)/Rayo Vallecano (Hiszpania)

Celje (Słowenia) - Sparta Praga (Czechy)/AEK Ateny (Grecja)

Sigma Ołomuniec (Czechy) - AEK Larnaka (Cypr)/FSV Mainz (Niemcy)

Rijeka (Chorwacja) - Raków Częstochowa (Polska)/Strasbourg (Francja)

Kiedy losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji? DATA i GODZINA

Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji 2025/2026 odbędzie się w piątek 27 lutego 2026 roku. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 14 czasu polskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w siedzibie UEFA w Nyonie i będzie transmitowane na żywo m.in. na oficjalnej stronie UEFA.com, kanale YouTube TNT Sports, TVP Sport oraz w aplikacjach UEFA.

