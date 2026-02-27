Losowanie Ligi Mistrzów RELACJA NA ŻYWO. Wielkie hity w 1/8 finału!

Zestaw par 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Manchester City - Real Madryt

Bodo/Glimt - Sporting Lizbona

PSG - Chelsea Londyn

Newcastle United - FC Barcelona

Galatasaray Stambuł - FC Liverpool

Atletico Madryt - Tottenham

Atalanta Bergamo - Bayern Monachium

Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn

Na żywo Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów A tak wygląda cała drabinka: 🚨🏆 BREAKING: Champions League full draw and… road to Budapest. ✨ pic.twitter.com/ah9jxZIdmF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2026 Tutaj grafika z całym zestawem par 1/8 finału Ligi Mistrzów The UEFA Champions League Round of 16 draw!#UCLdraw pic.twitter.com/uF9EE77g54 — Mide (@lagosuranuss) February 27, 2026 Mecze 1/8 finału zaplanowano na:pierwsze spotkania: 10 i 11 marca 2026. Rewanże: 17 i 18 marca 2026. The Champions League ™️#UCL pic.twitter.com/EZXRWZoYrx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026 Ivan Rakitić wyciąga pierwsze kulki! Dziś poznamy całą drabinkę Oglądamy właśnie wideo objaśniające zasady Za chwilę wreszcie początek losowania Trwa wywiad z Ivanem Rakiticiem W losowaniu weźmie udział Ivan Rakitić, słynny chorwacki pomocnik Trwa wyjaśnianie zasad losowania Na placu boju zostało 16 drużyn. Właśnie oglądamy materiał wideo z golami wszystkich tych zespołów Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów Arsenal / Bayern – Atalanta lub Bayer Leverkusen

Liverpool / Tottenham – Atlético Madryt lub Galatasaray

FC Barcelona / Chelsea – PSG lub Newcastle United

Sporting CP / Manchester City – Bodø/Glimt lub Real Madryt Ceremonia losowania właśnie się rozpoczęła Witamy w relacji na żywo z losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Początek ceremonii o godzinie 12. Poznamy całą drabinkę.

Przed nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA, które wyłoni całą drabinkę, aż do półfinałów. Na placu boju pozostało 16 najlepszych drużyn. Osiem z nich awans do 1/8 finału wywalczyło już po fazie ligowej. Kolejne osiem dołączyło po play-off. Mecze 1/8 finału zaplanowano na:pierwsze spotkania: 10 i 11 marca 2026. Rewanże: 17 i 18 marca 2026. Poniżej 16 uczestników 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA 2025/2026:

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów: Kto zagra?

Rozstawieni (Top-8 fazy ligowej):

Arsenal

Bayern Monachium

Liverpool

Tottenham

FC Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City

Nierozstawieni (zwycięzcy play-off):

Real Madryt

PSG

Newcastle United

Atlético Madryt

Atalanta

Bayer Leverkusen

Galatasaray

Bodø/Glimt

Zasady losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów

Drużyny są parowane na podstawie pozycji zajętych na koniec fazy ligowej, tworząc cztery pary rozstawione (kluby z miejsc 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6 oraz 7 i 8). Kluby z każdej pary rozstawionej są losowane do jednej z dwóch pozycji w 1/8 finału, gdzie zmierzą się z odpowiednimi zwycięzcami baraży fazy pucharowej (play-off), których miejsce w drabince zostało ustalone podczas losowania baraży. Losowanie przydzieli stronę drabinki wszystkim drużynom rozstawionym – zaczyna się od par z miejsc 7/8, a kończy na parach z miejsc 1/2. Rozstawieni rewanż zagrają u siebie. Przykładowo - FC Barcelona w 1/8 finału LM może trafić na PSG albo Newcastle. Poniżej możliwe scenariusze i oficjalna grafika UEFA:

