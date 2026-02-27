Losowanie Ligi Mistrzów RELACJA NA ŻYWO. Wielkie hity w 1/8 finału!

Michał Chojecki
2026-02-27 12:32

Za nami losowanie Ligi Mistrzów, które wyłoniło nie tylko pary 1/8 finału ale również całą drabinkę. Na placu boju pozostało 16 drużyn. Z kim zagra FC Barcelona? Poniżej relacja na żywo z losowania Ligi Mistrzów.

Losowanie Ligi Mistrzów RELACJA NA ŻYWO. Drabinka 1/8 finału już dzisiaj!

i

Autor: Kin Cheung/ Associated Press

Zestaw par 1/8 finału Ligi Mistrzów:

  • Manchester City - Real Madryt
  • Bodo/Glimt - Sporting Lizbona
  • PSG - Chelsea Londyn
  • Newcastle United - FC Barcelona
  • Galatasaray Stambuł - FC Liverpool
  • Atletico Madryt - Tottenham
  • Atalanta Bergamo - Bayern Monachium
  • Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn
Na żywo

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów

A tak wygląda cała drabinka: 

Tutaj grafika z całym zestawem par 1/8 finału Ligi Mistrzów 

Mecze 1/8 finału zaplanowano na:pierwsze spotkania: 10 i 11 marca 2026. Rewanże: 17 i 18 marca 2026.

Arsenal Londyn - Bayer Leverkusen!

Bayern Monachium - Atalanta Bergamo!

Tottenham - Atletico Madryt!

Liverpool - Galatasaray Stambuł!

FC Barcelona - Newcastle United!

PSG - Chelsea Londyn!

Bodo/Glimt - Sporting Lizbona!

Real Madryt - Manchester City w 1/8 finału!

Ivan Rakitić wyciąga pierwsze kulki!

Dziś poznamy całą drabinkę

Oglądamy właśnie wideo objaśniające zasady

Za chwilę wreszcie początek losowania

Trwa wywiad z Ivanem Rakiticiem

W losowaniu weźmie udział Ivan Rakitić, słynny chorwacki pomocnik

Trwa wyjaśnianie zasad losowania

Na placu boju zostało 16 drużyn. Właśnie oglądamy materiał wideo z golami wszystkich tych zespołów

Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

  • Arsenal / Bayern – Atalanta lub Bayer Leverkusen
  • Liverpool / Tottenham – Atlético Madryt lub Galatasaray
  • FC Barcelona / Chelsea – PSG lub Newcastle United
  • Sporting CP / Manchester City – Bodø/Glimt lub Real Madryt

Ceremonia losowania właśnie się rozpoczęła

Witamy w relacji na żywo z losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Początek ceremonii o godzinie 12. Poznamy całą drabinkę.

Przed nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA, które wyłoni całą drabinkę, aż do półfinałów. Na placu boju pozostało 16 najlepszych drużyn. Osiem z nich awans do 1/8 finału wywalczyło już po fazie ligowej. Kolejne osiem dołączyło po play-off. Mecze 1/8 finału zaplanowano na:pierwsze spotkania: 10 i 11 marca 2026. Rewanże: 17 i 18 marca 2026. Poniżej 16 uczestników 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA 2025/2026:

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów: Kto zagra?

Rozstawieni (Top-8 fazy ligowej):

  • Arsenal
  • Bayern Monachium
  • Liverpool
  • Tottenham
  • FC Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting CP
  • Manchester City

Nierozstawieni (zwycięzcy play-off):

  • Real Madryt
  • PSG
  • Newcastle United
  • Atlético Madryt
  • Atalanta
  • Bayer Leverkusen
  • Galatasaray
  • Bodø/Glimt

Zasady losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów

Drużyny są parowane na podstawie pozycji zajętych na koniec fazy ligowej, tworząc cztery pary rozstawione (kluby z miejsc 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6 oraz 7 i 8). Kluby z każdej pary rozstawionej są losowane do jednej z dwóch pozycji w 1/8 finału, gdzie zmierzą się z odpowiednimi zwycięzcami baraży fazy pucharowej (play-off), których miejsce w drabince zostało ustalone podczas losowania baraży. Losowanie przydzieli stronę drabinki wszystkim drużynom rozstawionym – zaczyna się od par z miejsc 7/8, a kończy na parach z miejsc 1/2. Rozstawieni rewanż zagrają u siebie. Przykładowo - FC Barcelona w 1/8 finału LM może trafić na PSG albo Newcastle. Poniżej możliwe scenariusze i oficjalna grafika UEFA:

  • Arsenal / Bayern – Atalanta lub Bayer Leverkusen
  • Liverpool / Tottenham – Atlético Madryt lub Galatasaray
  • FC Barcelona / Chelsea – PSG lub Newcastle United
  • Sporting CP / Manchester City – Bodø/Glimt lub Real Madryt
LIGA MISTRZÓW