Losowanie Ligi Mistrzów RELACJA NA ŻYWO. Wielkie hity w 1/8 finału!

Zestaw par 1/8 finału Ligi Mistrzów:
- Manchester City - Real Madryt
- Bodo/Glimt - Sporting Lizbona
- PSG - Chelsea Londyn
- Newcastle United - FC Barcelona
- Galatasaray Stambuł - FC Liverpool
- Atletico Madryt - Tottenham
- Atalanta Bergamo - Bayern Monachium
- Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn
Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów
A tak wygląda cała drabinka:
Tutaj grafika z całym zestawem par 1/8 finału Ligi Mistrzów
Mecze 1/8 finału zaplanowano na:pierwsze spotkania: 10 i 11 marca 2026. Rewanże: 17 i 18 marca 2026.
Ivan Rakitić wyciąga pierwsze kulki!
Dziś poznamy całą drabinkę
Oglądamy właśnie wideo objaśniające zasady
Za chwilę wreszcie początek losowania
Trwa wywiad z Ivanem Rakiticiem
W losowaniu weźmie udział Ivan Rakitić, słynny chorwacki pomocnik
Trwa wyjaśnianie zasad losowania
Na placu boju zostało 16 drużyn. Właśnie oglądamy materiał wideo z golami wszystkich tych zespołów
Ceremonia losowania właśnie się rozpoczęła
Witamy w relacji na żywo z losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Początek ceremonii o godzinie 12. Poznamy całą drabinkę.
Przed nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA, które wyłoni całą drabinkę, aż do półfinałów. Na placu boju pozostało 16 najlepszych drużyn. Osiem z nich awans do 1/8 finału wywalczyło już po fazie ligowej. Kolejne osiem dołączyło po play-off. Mecze 1/8 finału zaplanowano na:pierwsze spotkania: 10 i 11 marca 2026. Rewanże: 17 i 18 marca 2026. Poniżej 16 uczestników 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA 2025/2026:
Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów: Kto zagra?
Rozstawieni (Top-8 fazy ligowej):
- Arsenal
- Bayern Monachium
- Liverpool
- Tottenham
- FC Barcelona
- Chelsea
- Sporting CP
- Manchester City
Nierozstawieni (zwycięzcy play-off):
- Real Madryt
- PSG
- Newcastle United
- Atlético Madryt
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
- Galatasaray
- Bodø/Glimt
Zasady losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów
Drużyny są parowane na podstawie pozycji zajętych na koniec fazy ligowej, tworząc cztery pary rozstawione (kluby z miejsc 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6 oraz 7 i 8). Kluby z każdej pary rozstawionej są losowane do jednej z dwóch pozycji w 1/8 finału, gdzie zmierzą się z odpowiednimi zwycięzcami baraży fazy pucharowej (play-off), których miejsce w drabince zostało ustalone podczas losowania baraży. Losowanie przydzieli stronę drabinki wszystkim drużynom rozstawionym – zaczyna się od par z miejsc 7/8, a kończy na parach z miejsc 1/2. Rozstawieni rewanż zagrają u siebie. Przykładowo - FC Barcelona w 1/8 finału LM może trafić na PSG albo Newcastle. Poniżej możliwe scenariusze i oficjalna grafika UEFA:
Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów
- Arsenal / Bayern – Atalanta lub Bayer Leverkusen
- Liverpool / Tottenham – Atlético Madryt lub Galatasaray
- FC Barcelona / Chelsea – PSG lub Newcastle United
- Sporting CP / Manchester City – Bodø/Glimt lub Real Madryt