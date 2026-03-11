Ważył 72 kg i był najlepszym piłkarzem w Polsce. Niebywałe, jak teraz wygląda! Prawdziwe zdjęcia

Artykuł przypomina karierę Marka Citki, który w latach 90. był uważany za najlepszego polskiego piłkarza, grającego w Widzewie Łódź i reprezentacji Polski.

Karierę Citki zahamowała kontuzja w 1997 roku, uniemożliwiając mu transfer do topowych europejskich klubów i powrót do dawnej formy.

Marek Citko pojawił się na konferencji promującej Galacticos Show, gdzie spotkał się z innymi byłymi gwiazdami futbolu, takimi jak Dida, Jacek Krzynówek i Radosław Majdan.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej, Citko angażował się w lokalną politykę, pełniąc funkcję radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Marek Citko miał zrobić światową karierę. Wszystko przekreśliła kontuzja

Marek Citko miał grać w Interze Mediolan lub innym klubie z topowych europejskich lig. Niestety okropna kontuzja wszystko przekreśliła. Pomocnik karierę zaczynał w Jagielloni Białystok, ale markę wyrobił sobie, występując w Widzewie Łódź. Z tym klubem grał w Lidze Mistrzów w sezonie 1996/97, a w pamięci kibiców zapadł jego niesamowity gol z Atletico Madryt, którego strzelił z prawie 40 metrów! Marek Citko zapakował też gola Borussii Dortmund. W reprezentacji Polski z kolei zasłynął przede wszystkim z bramki na Wembley strzelonej słynnemu Davidowi Seamanowi. W tamtym okresie uznawany był za najlepszego piłkarza w Polsce, a kraj ogarnęła "Citkomania". Wydawało się, że pomocnik zrobi światową karierę. Niestety po kontuzji, której doznał w meczu Widzewa z Górnikiem Zabrze w 1997 roku, do wielkiej formy już nie wrócił. Dziś Marek Citko ma 52 lata i zupełnie nie przypomina siebie sprzed lat, z czasów, gdy ważył 72 kg i kręcił rywalami jak bączkiem. Trudno go rozpoznać... Nadal jednak jest w niezłe formie i kopie piłkę.

Nie uwierzycie, jak wygląda dziś słynny polski piłkarz. To on strzelał dla reprezentacji przed Lewandowskim

Marek Citko na Galacticos Show

Spotkaliśmy byłego gracza Widzewa Łódź i reprezentacji Polski na konferencji promującej wydarzenie Galacticos Show. Z zagranicznych gwiazd stawił się na niej legendarny brazylijski bramkarz - Dida, który uciął sobie pogawędkę z Małgorzatą Tomaszewską, czyli córką naszego znakomitego golkipera - Jana Tomaszewskiego. Wzrok przykuwał jednak przede wszystkim Marek Citko, który brylował na konferencji w towarzystwie innych dawnych polskich gwiazd - Jacka Krzynówka i Radosława Majdana. W galerii pokazujemy prawdziwe zdjęcia Marka Citki z wydarzenia, a także fotografie z różnych okresów jego życia, które są prawdziwymi rarytasami.

Marek Citko dalsza kariera

Dodajmy, że po kontuzji Marek Citko wrócił na boisko, ale zamiast grać w Interze, biegał po boiskach polskiej Ekstraklasy. Najpierw bronił barw Widzewa, a potem trafił do Legii Warszawa. Później występował jeszcze w różnych zespołach, także zagranicznych (Hapoel Beer Szewa z Izraela oraz FC Aarau i Yverdon-Sport ze Szwajcarii), ale w żadnym nie wrócił po poziomu sprzed urazu. Karierę Marek Citko zakończył w wieku 33 lat w Polonii Warszawa. W reprezentacji Polski pomocnik zagrał 10 razy, strzelając dwa gole. Poza trafieniem z Wembley, pokonał jeszcze bramkarza Brazylii w towarzyskim meczu. Ostatni raz w narodowych barwach Marek Citko zagrał 30 kwietnia 1997 roku, w przegranym 0:3 meczu eliminacji mistrzostw świata z Włochami. Po zakończeniu kariery sportowej Marek Citko realizował się w lokalnej polityce. W 2014 roku został radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Stratował wówczas z listy PiS. W dwóch kolejnych wyborach samorządowych nie dostał się do Sejmiku.