Ale afera! Polscy piłkarze podejrzani o ponad 5 tysięcy nielegalnych zakładów! PZPN już działa

PZPN poinformował o trwającym postępowaniu wobec 5 piłkarzy.

Są oni podejrzani o dokonanie ponad 5400 niedozwolonych zakładów bukmacherskich!

Szczegóły w dalszej części tekstu.

PZPN ściga piłkarzy! 5422 niedozwolone zakłady

Polska piłka wciąż żyje aferą związaną z nieodbytym meczem Śląsk Wrocław - Wisła Kraków w 1. lidze, a mamy do czynienia z kolejną głośną sprawą. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o prowadzonym postępowaniu wobec 5 piłkarzy, których podejrzewa się o uczestnictwo w niedozwolonych zakładach bukmacherskich.

"Zgromadzony materiał dowodowy, w tym szczegółowe wykazy zakładów bukmacherskich zawieranych na kontach należących do obwinionych zawodników, wskazuje na dokonanie ponad 5.422 niedozwolonych zakładów. W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi to podstawę do postawienia zarzutów dyscyplinarnych wszystkim pięciu zawodnikom, a w dwóch przypadkach – do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu udziału w meczach mistrzowskich i pucharowych" - czytamy w komunikacie związku powołującego się na art. 127 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Każda ze spraw prowadzona jest odrębnie, a szczególnie weryfikowane są przypadki obstawiania spotkań z udziałem drużyn, w których grali obwinieni, również pod kątem ewentualnego match-fixingu, tj. wpływania na przebieg lub wynik meczu w związku z zakładami bukmacherskimi. Analizowanych jest 69 takich zakładów. PZPN przypomina też, jakie kary grożą podejrzanym: