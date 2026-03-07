Śląsk Wrocław – Wisła Kraków: Mecz zakończony! Wisła nie przyjechała, kibice fetowali wygraną

Śląsk Wrocław – Wisła Kraków: Mecz zakończony. Nie było nawet początku!

Mecz Śląsk Wrocław – Wisła Kraków w 24. kolejce Betclic 1. Ligi ostatecznie nie został rozegrany. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią władz krakowskiego klubu drużyna Wisły nie pojawiła się na stadionie we Wrocławiu.

O wyznaczonej godzinie na murawie zameldowali się jedynie piłkarze Śląska Wrocław oraz zespół sędziowski. Zgodnie z regulaminem arbiter rozpoczął procedurę oczekiwania na drużynę gości. Wisła jednak nie stawiła się na boisku.

Śląsk Wrocław – Wisła Kraków: Pilny komunikat PZPN! Tuż przed samym spotkaniem, wazne słowa

Po upływie regulaminowych 15 minut sędzia oficjalnie zakończył spotkanie. Mecz nie został rozpoczęty, a jego los zostanie teraz rozstrzygnięty przez odpowiednie organy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Protest Wisły Kraków. O co chodzi?

Nieobecność Wisły była formą protestu przeciwko decyzji władz Śląska Wrocław o niewpuszczeniu na stadion zorganizowanej grupy kibiców z Krakowa. Spór w tej sprawie trwał od kilku dni i nie zakończył się porozumieniem, mimo rozmów prowadzonych przy udziale PZPN.

Sprawą zajmą się teraz władze federacji. W grę wchodzą różne scenariusze, w tym przyznanie walkowera lub inne sankcje regulaminowe. Prezes PZPN Cezary Kulesza wcześniej zapowiadał, że sytuacja spotka się z „bardzo surową reakcją”, podkreślając, że związek nie będzie tolerował zarówno niewpuszczania kibiców gości, jak i bojkotowania meczów przez kluby.