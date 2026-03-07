Śląsk Wrocław – Wisła Kraków: Pilny komunikat PZPN! Tuż przed samym spotkaniem, ważne słowa

Wielka afera wokół meczu Śląsk Wrocław – Wisła Kraków

Sprawa meczu Śląsk Wrocław – Wisła Kraków wywołała ogromne zamieszanie w polskiej piłce. Krakowski klub poinformował, że nie wyśle drużyny na spotkanie 24. kolejki Betclic 1. Ligi, które miało rozpocząć się 7 marca o godz. 17.30. Decyzja była formą protestu przeciwko postawie gospodarzy, którzy postanowili nie wpuszczać na stadion kibiców Wisły.

Na całą sytuację zareagował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu zapowiedział zdecydowane działania wobec obu stron konfliktu.

Cezary Kulesza wydał oświadczenie w sprawie afery Śląsk Wrocław – Wisła Kraków. Będą surowe kary

„Polski Związek Piłki Nożnej wymaga od wszystkich uczestników rozgrywek przestrzegania obowiązujących regulaminów. Nie ulegnę presji ani szantażowi polegającemu na niestawieniu się na spotkaniu. Nie będę też tolerował nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców gości. Chcę jasno podkreślić: w tej sprawie PZPN mówi jednym głosem” – napisał Kulesza.

Szef federacji podkreślił, że swoje stanowisko konsultował z władzami lig. „Będziemy w tej sprawie nieugięci i sięgniemy po wszelkie dostępne narzędzia, które położą kres temu procederowi” – zaznaczył.

90

Pilny komunikat PZPN w sprawie meczu Śląsk Wrocław – Wisła Kraków

Kulesza przypomniał również, że PZPN w przeszłości reagował na podobne sytuacje. Wśród działań wymienił m.in. zaostrzenie kar za niewpuszczanie kibiców gości, przeniesienie meczu o Superpuchar Polski na PGE Narodowy czy kontrolę stadionu w Tychach.

„Dzisiejsza sytuacja spotka się z bardzo surową reakcją. Bojkotowanie zorganizowanej grupy kibiców gości, ale również bojkotowanie meczu nie będą metodami akceptowanymi przez PZPN” – podkreślił.

Jeszcze w sobotę związek wydał także oficjalny komunikat, w którym poinformował, że otrzymał od Wisły Kraków oświadczenie o zamiarze nieprzystąpienia do meczu. PZPN zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja o nierozpoczęciu spotkania – w przypadku niestawienia się jednej z drużyn – należy do sędziego i zostanie podjęta na stadionie zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Pełna treść komunikatu PZPN:

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że dziś, tj. 7 marca 2026 r., do federacji wpłynęło oświadczenie TS Wisła Kraków SA o zamiarze nieprzystąpienia drużyny klubu do meczu 24. kolejki Betclic 1. Ligi w sezonie 2025/2026 między drużynami Śląsk Wrocław – Wisła Kraków, zaplanowanego na 7 marca 2026 r. o godz. 17:30.

Mając na uwadze krótki okres pozostający do rozpoczęcia zawodów, ostateczna decyzja o ich nierozpoczęciu z uwagi na niestawienie się jednej z drużyn na boisku, może być podjęta wyłącznie przez sędziego na miejscu, z zachowaniem procedury przewidzianej w Art. 8 Postanowień PZPN do Przepisów Gry.