Kamil Grosicki od lat uchodzi za jednego z najbardziej znanych wychowanków Pogoni. Choć ze szczecińskim klubem rozstał się jeszcze w czasach juniorskich, ponownie związał się z nim w 2021 roku, wracając do drużyny po latach gry za granicą.

Jeszcze niedawno wydawało się, że po obecnym sezonie drogi Grosickiego i Pogoni ponownie się rozejdą. Piłkarz przez dłuższy czas nie mógł dojść do porozumienia z Alexem Haditaghim w sprawie nowej umowy, a obaj panowie publicznie wymieniali się uszczypliwościami w mediach społecznościowych. Ostatecznie jednak w styczniu ogłoszono, że zawodnik przedłuży kontrakt i pozostanie w klubie do czerwca 2027 roku.

Teraz okazuje się, że rodzina Grosickich będzie jeszcze mocniej związana z Pogonią. Klub poinformował, że Dominika Grosicka została dyrektorką zarządzającą żeńskiej sekcji szczecińskiego zespołu.

„Nowy skład władz w kobiecej Pogoni. Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń w historii sekcji. Uformowany został nowy zarząd spółki, na którego czele stoją prezes Grzegorz Rybiński oraz dyrektorka zarządzająca (CEO) Dominika Grosicka” – przekazał klub w serwisie X.

Obecnie drużyna kobiet Pogoni Szczecin zajmuje trzecie miejsce w tabeli Orlen Ekstraligi. Zespół z Pomorza Zachodniego traci pięć punktów do prowadzących w lidze Czarnych Sosnowiec. Warto też dodać, że siostra Kamila Grosickiego, Kornelia, występuje obecnie w barwach Legii Warszawa.

