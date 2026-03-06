Tyle zapłaci Wisła Kraków za zbojkotowanie spotkania. Straszono innymi sumami

Spór Wisły ze Śląskiem

Konflikt między Wisłą Kraków a Śląskiem Wrocław jest jedynie częścią szerszych problemów, z którymi krakowski klub zmaga się od wielu miesięcy, a nawet lat. Prezes Wisły Jarosław Królewski ogłosił, że drużyna nie uda się na mecz do Wrocławia. Ma to być forma protestu przeciwko – zdaniem szefa „Białej Gwiazdy” – regularnemu ograniczaniu możliwości wejścia na stadion kibicom krakowskiego zespołu.

Śląsk Wrocław pozostaje jednak przy swoich procedurach organizacyjnych. W odpowiedzi Wisła zdecydowała się na zdecydowany krok, ryzykując nawet walkower, by zwrócić uwagę na – jak twierdzi klub – niesprawiedliwe praktyki.

Ile może zapłacić Wisła Kraków?

Prezes PZPN Cezary Kulesza już zapowiedział, że w czwartek odbędzie się specjalne zebranie, podczas którego najprawdopodobniej będzie można spodziewać się pierwszy kar za, wciąż ewentualny, brak rozegrania spotkania.

Zgodnie z ustępem 1 art. 12 regulaminu ligi, w przypadku niestawienia się zespołu na zawody klub – niezależnie od sankcji przewidzianej – zostaje ukarany karą finansową. W 1. lidze wynosi ona 3000 zł, w 2. lidze 2000 zł, natomiast w 3. lidze 1500 zł.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje przewiduje ustęp 3. Jeśli drużyna w trakcie sezonu z własnej winy nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek. W takiej sytuacji klub zostaje zdegradowany o dwie klasy rozgrywkowe – bez względu na liczbę zdobytych punktów. Oprócz tego nakładana jest również kara finansowa: 8000 zł w przypadku klubów z 1. ligi oraz 5000 zł dla zespołów z 2. i 3. ligi.

Podsumowanie: kara na razie niewielka

Jeżeli jednak Wisła nie pojedzie wyłącznie na mecz do Wrocławia, konsekwencje będą przede wszystkim wizerunkowe i sportowe. Na podstawie ustępu 1 punktu a klubowi grozi grzywna w wysokości 3000 zł. Do tego należy doliczyć walkower 0:3, który może poważnie utrudnić krakowianom walkę o awans do Ekstraklasy. W tym przypadku w grę wchodzi obustronny walkower, a więc dodanie w bilansie bramkowym trzech straconych bramek.