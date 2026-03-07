Widzew Łódź wzmacnił obronę przed walką o utrzymanie w Ekstraklasie, stawiając na doświadczony duet.

Przemysław Wiśniewski i Steve Kapuadi, dwaj nowi obrońcy, imponują warunkami fizycznymi i mają za sobą doświadczenia.

Czy ten transferowy duet obrońców okaże się kluczowy dla Widzewa w walce o utrzymanie w lidze i zatrzymanie ofensywy Lecha?

Sprawdź, jak "łódzkie wieże" poradzą sobie z gwiazdami Lecha i czy spełnią oczekiwania kibiców!

Widzew Łódź ma ogromne ambicje. Królował na rynku, śrubując transferowe rekordy. Właściciel nie żałował pieniędzy na wzmocnienia. Na powrót do polski zdecydował się Przemysław Wiśniewski, który cztery lata spędził we Włoszech. Poznał smak występów w Serie A i B. Według medialnych doniesień Spezia zarobiła na jego sprzedaży trzy miliony.

Piotr Czachowski: Wiśniewski chciał być na radarze selekcjonera Urbana

Wiśniewski to odkrycie ubiegłego roku. Selekcjoner Jan Urban postawił na niego w swoim debiucie w reprezentacji Polski. „Wiśnia” obiecująco wypadł w meczu z Holandią w el. MŚ.

- Myślę, że wpływ na jego decyzję o powrocie miał zbliżający się mundial - mówi Piotr Czachowski. - Nie chciał wypaść z notesu trenera Urbana. Chciał być na jego radarze. Jeśli nie chce z niego zniknąć, to musi w Ekstraklasie prezentować się tak, jak w spotkaniu z Holandią. Na pewno nie może być w takiej dyspozycji, jak w niektórych późniejszych meczach kadry czy Spezii. W ubiegłym sezonie bił się z tym klubem o awans do Serie A, a w tym już tak kolorowo nie było - przypomina.

Widzew będzie miał pożytek z Wiśniewskiego

Były reprezentant pozytywnie ocenia powrót Wiśniewskiego do polskiej ligi.

- W mojej ocenie to dobry ruch dla każdej ze stron - przekonuje Czachowski. - Nie oceniam tego w ten sposób, że to dla niego krok tył. Widzew ma swoje cele do wykonania i mierzy wysoko. Oczywiście nie należy oczekiwać, że to on będzie wygrywał mecze. Jednak uważam, że będzie z niego pożytek w obronie, gdzie zabezpieczy tyły i przerwie akcję rywali. Może pomóc także przy stałych fragmentach, wykorzystując wzrost i grę głową - wylicza atuty kadrowicza.

Kapuadi i Wiśniewski zagrają na mundialu?

Ostatnim zimowym nabytkiem okazał się Steve Kapuadi z Legii Warszawa. Widzew zapłacił za niego według medialnych informacji dwa miliony euro i ustanowił rekord Ekstraklasy. To najwyższy transfer między polskimi klubami. To był zaskakujący ruch, bo oba legendarne kluby zagrożone są degradacją z ligi. Kapuadi przekonał się do tego łódzkiego projektu. Czynnik finansowy też miał znaczenie, bo jego zarobki znacznie wzrosły w stosunku do tego, co zarabiał w warszawskim klubie.

Przed Wiśniewskim i Kapuadim ważne tygodnie: w klubie i swoich reprezentacjach. Obaj mają szansę pojechać na mundial. Pod warunkiem, że Polska i Demokratyczna Republika Konga przebrną przez baraże. Nie mogą także zawieść kibiców Widzewa, którzy wierzą w to, że ten duet utworzy zaporę nie do przejścia i uratują utytułowany klub przed spadkiem z ligi.

