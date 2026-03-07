Komunikat Śląska Wrocław i szybka riposta prezesa Wisły. Tak wygląda przepychanka, co z meczem?

Już wcześniej Śląsk Wrocław poinformował, że podczas spotkania nie zamierza wpuszczać na stadion zorganizowanej grupy kibiców Wisły. Decyzja ta wywołała stanowczą reakcję władz krakowskiego klubu. W czwartek i piątek prezes Wisły Jarosław Królewski kilkukrotnie podkreślał, że w takiej sytuacji drużyna nie pojedzie do Wrocławia. Jak tłumaczył, „Biała Gwiazda” nie zamierza rozgrywać meczu, jeśli gospodarz nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa jej sympatykom.

Prezes federacji Cezary Kulesza w rozmowie na kanale Meczyki przyznał, że obie strony pozostają przy swoich stanowiskach. Śląsk nie zmienia decyzji dotyczącej przyjazdu kibiców gości, natomiast Wisła deklaruje, że w takich warunkach nie zamierza przystąpić do spotkania. Szef PZPN zapowiedział przy tym, że konsekwencje dla klubów mogą zostać wyciągnięte po przeanalizowaniu całej sytuacji.

Prewencyjnie nie przyjeżdżamy. To jest właśnie ta prewencja. Boimy się o zdrowie zawodników, trenerów, sztabu, personelu po tym jak prezes @SlaskWroclawPl przyznał że podejmuje decyzje o bezpieczeństwie z kibicami. Uszanowanie na sobotę. pic.twitter.com/VaYHSddTUg— Jarosław Królewski (@jarokrolewski) March 7, 2026

W sobotni poranek Śląsk wydał kolejny komunikat, w którym podkreślił, że jest przygotowany do rozegrania meczu zgodnie z planem. Klub zaznaczył, że spotkanie nie zostało oficjalnie odwołane, a bramy stadionu dla kibiców mają zostać otwarte o godzinie 16:00 przed zaplanowanym na 17:30 pierwszym gwizdkiem.

Na tę deklarację szybko zareagował Jarosław Królewski. Prezes Wisły ponownie zaznaczył, że zespół z Krakowa nie pojawi się we Wrocławiu. Jak stwierdził, decyzja ma charakter prewencyjny i wynika z obaw o bezpieczeństwo zawodników, sztabu szkoleniowego oraz pracowników klubu. W jego opinii wcześniejsze wypowiedzi prezesa Śląska dotyczące kwestii bezpieczeństwa nie rozwiewają wątpliwości Wisły.

W efekcie wciąż nie wiadomo, czy spotkanie w ogóle się odbędzie.