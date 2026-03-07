To miał być hit i jeden z meczów mogących decydować o awansie do elity, a tymczasem powstał spór pomiędzy Śląskiem a Wisłą. Od kilkunastu dni jest jednym z najgłośniejszych tematów w polskiej piłce. Spotkanie 24. kolejki 1. Ligi, zaplanowane we Wrocławiu, miało być hitem tej serii gier. Wszystko wskazuje jednak na to, że do meczu nie dojdzie.

W sobotę Wisła Kraków – w komunikacie podpisanym przez prezesa Jarosława Królewskiego – potwierdziła, że drużyna nie pojawi się na stadionie we Wrocławiu. Tymczasem Śląsk już wcześniej deklarował pełną gotowość do rozegrania spotkania i zapowiedział otwarcie bram stadionu dla kibiców od godziny 16:00.

Na oświadczenie krakowskiego klubu szybko zareagował prezes PZPN. W opublikowanym przed południem wpisie Cezary Kulesza zaznaczył, że federacja oczekuje od wszystkich uczestników rozgrywek przestrzegania obowiązujących regulaminów i nie zamierza ulegać presji związanej z bojkotem meczu.

Szef związku podkreślił, że PZPN nie zaakceptuje ani niestawienia się drużyny na spotkaniu, ani nieuzasadnionego blokowania przyjazdu zorganizowanej grupy kibiców gości. Jak zaznaczył, swoje stanowisko przedstawił po konsultacjach z władzami Ekstraklasy oraz 1. Ligi. Federacja zapowiada wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi, aby podobne sytuacje nie powtarzały się w przyszłości.

Oto cały komunikat prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, zamieszczonego na portalu społecznościowym X:

Polski Związek Piłki Nożnej wymaga od wszystkich uczestników rozgrywek przestrzegania obowiązujących regulaminów. Nie ulegnę presji ani szantażowi polegającemu na niestawieniu się na spotkaniu. Nie będę też tolerował nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców gości. Chcę jasno podkreślić: w tej sprawie PZPN mówi jednym głosem. Swoje stanowisko przedstawiam po konsultacjach zarówno z Prezesem Ekstraklasy, jak i Prezesem 1. Ligi. Będziemy w tej sprawie nieugięci i sięgniemy po wszelkie dostępne narzędzia, które położą kres temu procederowi.

Gorące wymiany zdań w mediach społecznościowych nie są i nie będą przesłanką do decyzji podejmowanych przez PZPN. Działamy w oparciu o przepisy, zgodnie z procedurami i przy udziale organów statutowych. Tak będzie również w tym przypadku. Federacja reagowała i reaguje w przypadkach niewpuszczania kibiców gości – np. zaostrzając kary, przenosząc mecz o Superpuchar Polski na PGE Narodowy czy przeprowadzając błyskawiczną kontrolę stadionu w Tychach. Nasze działania przyniosły poprawę. Dzisiaj jednak widzimy, że problem powrócił, a jego rozwiązanie wymaga podjęcia bardziej radykalnych kroków, które pozwolą rozwiązać go na dobre i zniechęcą kolejne kluby do działań naruszających regulamin.

Dzisiejsza sytuacja spotka się z bardzo surową reakcją. Bojkotowanie zorganizowanej grupy kibiców gości, ale również bojkotowanie meczu nie będą metodami akceptowanymi przez PZPN.