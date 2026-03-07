Eksperci BBC zrobili ranking napastników. Jest Robert Lewandowski, kogo wyprzedził?

Dziennikarze BBC przygotowali zestawienie obejmujące wyłącznie piłkarzy występujących głównie na pozycji klasycznej „dziewiątki”. Z tego powodu w rankingu nie znaleźli się Cristiano Ronaldo ani Lionel Messi, którzy przez większość kariery grali na skrzydłach lub w bardziej cofniętych rolach ofensywnych. W takim gronie Lewandowski uplasował się na wysokim, piątym miejscu.

Przed Polakiem znaleźli się jedynie brazylijski Ronaldo, Harry Kane, Erling Haaland oraz Thierry Henry – napastnik, którego Lewandowski wielokrotnie wskazywał jako jednego ze swoich idoli z dzieciństwa. Za kapitanem reprezentacji Polski sklasyfikowano natomiast takie gwiazdy światowego futbolu jak Didier Drogba, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimović, Luis Suárez czy Miroslav Klose.

W uzasadnieniu wyboru BBC zwróciło uwagę na niezwykłą regularność strzelecką Lewandowskiego. Jak podkreślono, polski napastnik w jedenastu z ostatnich czternastu sezonów zdobywał ponad 30 bramek. Jednocześnie jego wkład w grę drużyn nie ogranicza się wyłącznie do strzelania goli – w karierze zanotował także 141 asyst.

Eksperci przypomnieli również najważniejsze sukcesy klubowe Polaka. Lewandowski był jednym z liderów Borussii Dortmund w czasach drużyny prowadzonej przez Jürgena Kloppa, z którą zdobył dwa mistrzostwa Niemiec. Później sięgnął po osiem kolejnych tytułów Bundesligi oraz triumf w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Do tego dorzucił także dwa mistrzostwa Hiszpanii w barwach Barcelony.

Dziesięciu najlepszych środkowych napastników XXI wieku według BBC: