Gigantyczna bójka w hitowym meczu! 23 czerwone kartki. Takich burd na boisku jeszcze nie było

Dantejskie sceny miały miejsce w niedzielnym meczu Cruzeiro - Atletico Mineiro (1:0).

Po jednej z akcji w końcówce finału Campeonato Mineiro obie drużyny wdały się w potworną bójkę.

Eskalacja nastąpiła błyskawicznie, a po wszystkim sędzia pokazał 23 czerwone kartki!

O tym meczu jeszcze długo będzie głośno. Cruzeiro wygrało 1:0 z Atletico Mineiro i zostało mistrzem stanu Minas Gerais, ale to nie o tym mówi się następnego dnia. Na stadionie w Belo Horizonte doszło do prawdziwej bitwy z udziałem obu drużyn, a wszystko w końcowych minutach meczu! Przy stanie 1:0, po golu Kaio Jorge z 60. minuty, doszło do scysji w polu karnym Atletico. Bramkarz gości miał ogromne pretensje do rywala za nierozważny atak i wyraził je, atakując go fizycznie... To wywołało dalsze zamieszki.

Eskalacja złych emocji nastąpiła błyskawicznie, a obie drużyny wdały się jedną wielką bójkę. Napięcia nie załagodziły ani sztaby, ani służby, które wkroczyły do akcji. Przez kilka minut boisko zamieniło się w arenę walki, a piłkarze prezentowali umiejętności rodem z MMA. Latające ciosy, kopnięcia - a wszystko na oczach tysięcy kibiców na stadionie i przed telewizorami.

Ostatecznie sytuację udało się uspokoić, a sędzia rozdał łącznie 23 czerwone kartki! 12 z nich obejrzeli przedstawiciele Cruzeiro, a 11 Atletico Mineiro - w tym były gwiazdor reprezentacji Brazylii i FC Porto, Hulk.

Oto pełna lista ukaranych za burdy:

Christian

Gerson

Fagner

Walace

Matheus Henrique

Cassio

Lucas Villalba

Kaua Prates

Joao Marcelo

Kaio Jorge

Lucas Romero

Fabricio Bruno (wszyscy Cruzeiro)

Everson

Mateo Cassierra

Angelo Preciado

Alan Minda

Ruan Tressoldi

Lyanco

Hulk

Alan Franco

Junior Alonso

Gabriel Delfim

Renan Lodi (wszyscy Atletico Mineiro)

Dantejskie sceny z końcówki meczu w finale Campeonato Mineiro możesz obejrzeć w załączonym wideo.