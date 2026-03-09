Gigantyczna bójka w hitowym meczu! 23 czerwone kartki. Takich burd na boisku jeszcze nie było

Kamil Heppen
2026-03-09 17:21

Ogromnym skandalem zakończył się hitowy w Brazylii mecz Cruzeiro kontra Atletico Mineiro. Finał Campeonato Mineiro zamienił się w końcówce w regularną bitwę! Obie drużyny rzuciły się sobie do gardeł, a sytuacji nie uspokoiły nawet interweniujące służby. Po wszystkim sędzia pokazał aż 23 czerwone kartki!

  • Dantejskie sceny miały miejsce w niedzielnym meczu Cruzeiro - Atletico Mineiro (1:0).
  • Po jednej z akcji w końcówce finału Campeonato Mineiro obie drużyny wdały się w potworną bójkę.
  • Eskalacja nastąpiła błyskawicznie, a po wszystkim sędzia pokazał 23 czerwone kartki!

Brazylia: 23 czerwone kartki po burdach w meczu Cruzeiro - Atletico Mineiro

O tym meczu jeszcze długo będzie głośno. Cruzeiro wygrało 1:0 z Atletico Mineiro i zostało mistrzem stanu Minas Gerais, ale to nie o tym mówi się następnego dnia. Na stadionie w Belo Horizonte doszło do prawdziwej bitwy z udziałem obu drużyn, a wszystko w końcowych minutach meczu! Przy stanie 1:0, po golu Kaio Jorge z 60. minuty, doszło do scysji w polu karnym Atletico. Bramkarz gości miał ogromne pretensje do rywala za nierozważny atak i wyraził je, atakując go fizycznie... To wywołało dalsze zamieszki.

Burdy na meczu Cruzeiro - Atletico Mineiro
Galeria zdjęć 20

Eskalacja złych emocji nastąpiła błyskawicznie, a obie drużyny wdały się jedną wielką bójkę. Napięcia nie załagodziły ani sztaby, ani służby, które wkroczyły do akcji. Przez kilka minut boisko zamieniło się w arenę walki, a piłkarze prezentowali umiejętności rodem z MMA. Latające ciosy, kopnięcia - a wszystko na oczach tysięcy kibiców na stadionie i przed telewizorami.

Ostatecznie sytuację udało się uspokoić, a sędzia rozdał łącznie 23 czerwone kartki! 12 z nich obejrzeli przedstawiciele Cruzeiro, a 11 Atletico Mineiro - w tym były gwiazdor reprezentacji Brazylii i FC Porto, Hulk.

Oto pełna lista ukaranych za burdy:

  • Christian
  • Gerson
  • Fagner
  • Walace
  • Matheus Henrique
  • Cassio
  • Lucas Villalba
  • Kaua Prates
  • Joao Marcelo
  • Kaio Jorge
  • Lucas Romero
  • Fabricio Bruno (wszyscy Cruzeiro)
  • Everson
  • Mateo Cassierra
  • Angelo Preciado
  • Alan Minda
  • Ruan Tressoldi
  • Lyanco
  • Hulk
  • Alan Franco
  • Junior Alonso
  • Gabriel Delfim
  • Renan Lodi (wszyscy Atletico Mineiro)

Dantejskie sceny z końcówki meczu w finale Campeonato Mineiro możesz obejrzeć w załączonym wideo.

