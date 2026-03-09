Gigantyczna bójka w hitowym meczu! 23 czerwone kartki. Takich burd na boisku jeszcze nie było

- Dantejskie sceny miały miejsce w niedzielnym meczu Cruzeiro - Atletico Mineiro (1:0).
- Po jednej z akcji w końcówce finału Campeonato Mineiro obie drużyny wdały się w potworną bójkę.
- Eskalacja nastąpiła błyskawicznie, a po wszystkim sędzia pokazał 23 czerwone kartki!
Brazylia: 23 czerwone kartki po burdach w meczu Cruzeiro - Atletico Mineiro
O tym meczu jeszcze długo będzie głośno. Cruzeiro wygrało 1:0 z Atletico Mineiro i zostało mistrzem stanu Minas Gerais, ale to nie o tym mówi się następnego dnia. Na stadionie w Belo Horizonte doszło do prawdziwej bitwy z udziałem obu drużyn, a wszystko w końcowych minutach meczu! Przy stanie 1:0, po golu Kaio Jorge z 60. minuty, doszło do scysji w polu karnym Atletico. Bramkarz gości miał ogromne pretensje do rywala za nierozważny atak i wyraził je, atakując go fizycznie... To wywołało dalsze zamieszki.
Eskalacja złych emocji nastąpiła błyskawicznie, a obie drużyny wdały się jedną wielką bójkę. Napięcia nie załagodziły ani sztaby, ani służby, które wkroczyły do akcji. Przez kilka minut boisko zamieniło się w arenę walki, a piłkarze prezentowali umiejętności rodem z MMA. Latające ciosy, kopnięcia - a wszystko na oczach tysięcy kibiców na stadionie i przed telewizorami.
Ostatecznie sytuację udało się uspokoić, a sędzia rozdał łącznie 23 czerwone kartki! 12 z nich obejrzeli przedstawiciele Cruzeiro, a 11 Atletico Mineiro - w tym były gwiazdor reprezentacji Brazylii i FC Porto, Hulk.
Oto pełna lista ukaranych za burdy:
- Christian
- Gerson
- Fagner
- Walace
- Matheus Henrique
- Cassio
- Lucas Villalba
- Kaua Prates
- Joao Marcelo
- Kaio Jorge
- Lucas Romero
- Fabricio Bruno (wszyscy Cruzeiro)
- Everson
- Mateo Cassierra
- Angelo Preciado
- Alan Minda
- Ruan Tressoldi
- Lyanco
- Hulk
- Alan Franco
- Junior Alonso
- Gabriel Delfim
- Renan Lodi (wszyscy Atletico Mineiro)
Dantejskie sceny z końcówki meczu w finale Campeonato Mineiro możesz obejrzeć w załączonym wideo.