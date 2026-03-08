Fenomenalny gol Oskara Pietuszewskiego w meczu FC Porto – Benfica Lizbona! [WIDEO]

Oskar Pietuszewski strzelił fenomenalnego gola w meczu FC Porto – Benfica Lizbona

Młody reprezentant Polski fenomenalnie zatańczył z piłką i trafił do siatki

Zobacz wideo z bramką Oskara Pietuszewskiego

FC Porto – Benfica Lizbona: Gol Oskara Pietuszewskiego [WIDEO]

Oskar Pietuszewski był jednym z bohaterów hitowego meczu portugalskiej ekstraklasy pomiędzy Benficą Lizbona a FC Porto. 17-letni Polak zdobył bramkę po kapitalnej indywidualnej akcji, a jego zespół zremisował na wyjeździe 2:2. Goście objęli prowadzenie już w 10. minucie spotkania. Na listę strzelców wpisał się 20-letni Duńczyk Victor Froholdt, który wykorzystał dobre podanie kolegów z drużyny.

Największe emocje przyniosła jednak akcja z 40. minuty. Pietuszewski otrzymał piłkę w okolicach środka boiska i ruszył z dynamicznym rajdem w stronę bramki rywali. W polu karnym efektownym zwodem minął mistrza świata z Argentyny Nicolasa Otamendiego, po czym mocnym strzałem pokonał bramkarza Benfiki.

Dla młodego Polaka było to drugie trafienie w sezonie w barwach FC Porto. Pietuszewski dołączył do „Smoków” zimą z Jagiellonii Białystok za około 10 milionów euro i bardzo szybko zaczął odgrywać ważną rolę w drużynie. W podstawowym składzie lidera ligi wystąpili także Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Obaj rozegrali pełne 90 minut. Pietuszewski opuścił boisko w 64. minucie przy dwubramkowym prowadzeniu swojego zespołu.

CO. ZA. AKCJA!

FC Porto wciąż prowadzi w tabeli!

Końcówka meczu należała jednak do gospodarzy. W 69. minucie kontaktowego gola zdobył Norweg Andreas Schjelderup. Benfica do końca walczyła o wyrównanie i dopięła swego w 89. minucie, kiedy do siatki trafił Leandro Barreiro. Nerwowa była również końcówka poza boiskiem. W zamieszaniu przy ławce rezerwowych czerwoną kartkę obejrzał m.in. trener Benfiki Jose Mourinho.

Po tym spotkaniu FC Porto prowadzi w tabeli portugalskiej ekstraklasy z dorobkiem 66 punktów. O cztery punkty wyprzedza Sporting Lizbona. Trzecia jest Benfica, która pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w lidze, ale ma już na koncie aż osiem remisów.