FC Barcelona zmierzy się z FC Kopenhaga w decydującym meczu Ligi Mistrzów na Camp Nou.

Robert Lewandowski, który ostatnio zdobył bramkę w Lidze Mistrzów, rozpocznie mecz w pierwszym składzie.

Polski napastnik może dziś wyrównać rekord Leo Messiego pod względem liczby drużyn, którym strzelił gola w Lidze Mistrzów.

Czy Barcelona zapewni sobie awans do Top-8, a Lewandowski pobije kolejny rekord? Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję!

FC Barcelona - FC Kopenhaga: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie!

Robert Lewandowski mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga w 8. kolejce, która zakończy fazę ligową Ligi Mistrzów, zacznie w pierwszym składzie. Polak ostatnio w spotkaniu Champions League ze Spartą Praga trafił do siatki i oby teraz znów wpisał się na listę strzelców w rozgrywkach, w których w całej karierze zdobył już 106 bramek. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García - Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde - Eric, Dani Olmo - Lamine, Yamal, Fermín, Raphinha - Lewandowski.

FC Kopenhaga: Kotarski – López, Gabriel, Hatzidiakos, Meling – Achouri, Clem, Suzuki, J. Larsson – Dadason, Elyounoussi.

FC Barcelona - FC Kopenhaga w Lidze Mistrzów. Barca walczy o Top-8

Mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga w 8. kolejce Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo ciekawie. Katalończycy potrzebują zwycięstwa, żeby zapewnić sobie awans do Top-8 tabeli i bezpośrednią kwalifikację do 1/8 finału. Przed ostatnią kolejką zajmują 9. pozycję, ale zespoły, które są tuż przed Barcą dzięki lepszemu bilansowi bramek grają ze sobą (PSG - Newcastle) i któryś z nich na pewno zgubi punkty. Muszą jednak również oglądać się za siebie, bo nawet w przypadku wygranej z Duńczykami, Barcelona może zostać wyprzedzona przed drużyny, które wygrają wyżej niż ona. Dlatego dobrze wygrać kilkoma bramkami.

Robert Lewandowski w dzisiejszym meczu z Kopenhagą może wyrównać rekord samego Leo Messiego. Chodzi o liczbę drużyn, którym strzelił gola w Lidze Mistrzów. Polak do tej pory zdobywał bramki w starciach z 39 zespołami. Ostatnio uczynił to w pojedynku ze Slavią Praga, powiększając swoją długą listę ofiar i wyprzedzając Cristiano Ronaldo (strzelił 38 drużyn). Leo Messi trafiał do siatki 40 drużyn.

FC Barcelona - FC Kopenhaga Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany w środę 28 stycznia 2026. Początek meczu FC Barcelona - FC Kopenhaga o godzinie 21. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - FC Kopenhaga na antenie Canal+ Extra 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

