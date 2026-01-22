- Robert Lewandowski jest w elitarnym gronie piłkarzy, którzy mają 100 goli w Lidze Mistrzów.
- Odkryj, jak Lewandowski bije kolejne rekordy i kto jeszcze jest w czołówce najlepszych strzelców.
- Sprawdź, ile bramek dzieli go od Leo Messiego i Cristiano Ronaldo!
Robert Lewandowski na stałe zapisał się w annałach Champions League. Jest jednym z zaledwie trzech piłkarzy w historii, którzy przekroczyli barierę 100 goli w tych elitarnych rozgrywkach. Co ciekawe, jego ulubionym rywalem na europejskich boiskach jest portugalska Benfica Lizbona, której strzelił łącznie dziewięć goli. To najwięcej spośród wszystkich drużyn. W sumie na celowniku ma bramkarzy z 39 zespołów w Lidze Mistrzów.
Najważniejsze momenty w drodze na szczyt
Pierwszego gola zdobył podczas gry w Borussii Dortmund w starciu z Olympiakosem Pireus. Historycznym momentem był półfinał z Realem Madryt w 2013 roku, w którym zdobył cztery bramki. Apogeum sukcesów osiągnął jednak w Bayernie Monachium. W sezonie 2019/2020 nie tylko wygrał Ligę Mistrzów, ale także został królem strzelców turnieju z 15 golami na koncie, prowadząc zespół do historycznego triumfu.
Klasyfikacja wszech czasów i teraźniejszość
Po transferze do FC Barcelony Lewandowski kontynuuje przygodę z Ligą Mistrzów, wciąż pozostając w gronie najlepszych napastników świata. Jego miejsce w czołówce strzelców jest niezagrożone, co potwierdza aktualna klasyfikacja. A jego bilans bramkowy rozkłada się następująco: Borussia Dortmund - 17 goli, Bayern Monachium - 69 goli, Barcelona - 20 goli. Potrzebował na to 139 meczów.
Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów:
1. Cristiano Ronaldo: 140 goli
2. Leo Messi: 129 goli
3. Robert Lewandowski: 106 goli
4. Karim Benzema: 90 goli
5. Raul Gonzalez: 71 goli
6. Kylian Mbappé: 66 goli
7. Thomas Mueller: 57 goli
8. Ruud van Nistelrooy: 56 goli
9. Erling Haaland: 55 goli
10. Thierry Henry: 50 goli
