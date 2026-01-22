Robert Lewandowski jest w elitarnym gronie piłkarzy, którzy mają 100 goli w Lidze Mistrzów.

Odkryj, jak Lewandowski bije kolejne rekordy i kto jeszcze jest w czołówce najlepszych strzelców.

Sprawdź, ile bramek dzieli go od Leo Messiego i Cristiano Ronaldo!

ROBERT LEWANDOWSKI TRAFIA DO SIATKI! 🇵🇱💥 Polak strzela swojego pierwszego gola w tym sezonie Ligi Mistrzów UEFA! 🔝📺 Oglądaj: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/QMilroVUNN— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 21, 2026

Robert Lewandowski na stałe zapisał się w annałach Champions League. Jest jednym z zaledwie trzech piłkarzy w historii, którzy przekroczyli barierę 100 goli w tych elitarnych rozgrywkach. Co ciekawe, jego ulubionym rywalem na europejskich boiskach jest portugalska Benfica Lizbona, której strzelił łącznie dziewięć goli. To najwięcej spośród wszystkich drużyn. W sumie na celowniku ma bramkarzy z 39 zespołów w Lidze Mistrzów.

Werner Liczka wprost o Robercie Lewandowskim. Nazywa go "nienasyconym" i najlepszym w historii [ROZMOWA SE]

Najważniejsze momenty w drodze na szczyt

Pierwszego gola zdobył podczas gry w Borussii Dortmund w starciu z Olympiakosem Pireus. Historycznym momentem był półfinał z Realem Madryt w 2013 roku, w którym zdobył cztery bramki. Apogeum sukcesów osiągnął jednak w Bayernie Monachium. W sezonie 2019/2020 nie tylko wygrał Ligę Mistrzów, ale także został królem strzelców turnieju z 15 golami na koncie, prowadząc zespół do historycznego triumfu.

Robert Lewandowski czekał na to 287 dni! Nie do wiary, co wyprawia w Lidze Mistrzów

Klasyfikacja wszech czasów i teraźniejszość

Po transferze do FC Barcelony Lewandowski kontynuuje przygodę z Ligą Mistrzów, wciąż pozostając w gronie najlepszych napastników świata. Jego miejsce w czołówce strzelców jest niezagrożone, co potwierdza aktualna klasyfikacja. A jego bilans bramkowy rozkłada się następująco: Borussia Dortmund - 17 goli, Bayern Monachium - 69 goli, Barcelona - 20 goli. Potrzebował na to 139 meczów.

Jan Tomaszewski wprost o Lewandowskim. Ma dla niego nową rolę w Barcelonie. "PESEL o tym świadczy"

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów:

1. Cristiano Ronaldo: 140 goli

2. Leo Messi: 129 goli

3. Robert Lewandowski: 106 goli

4. Karim Benzema: 90 goli

5. Raul Gonzalez: 71 goli

Włosi zachwyceni Nicolą Zalewskim. Tak nazwali kadrowicza po występie w Lidze Mistrzów

6. Kylian Mbappé: 66 goli

7. Thomas Mueller: 57 goli

8. Ruud van Nistelrooy: 56 goli

9. Erling Haaland: 55 goli

10. Thierry Henry: 50 goli

Jan Bednarek rozstawia konkurentów po kątach. Jacek Bąk tak określa gwiazdę Porto

Robert Lewandowski strzelił ponad 100 goli w Lidze Mistrzów. Jak dobrze znasz najlepszego polskiego piłkarza w historii? Pytanie 1 z 10 W którym roku przyszedł na świat Robert Lewandowski? W 1986 W 1987 W 1988 Następne pytanie

Lewandowski z golem i samobójem! Jan Tomaszewski mocno komentuje