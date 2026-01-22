Robert Lewandowski czekał na to 287 dni! Nie do wiary, co wyprawia w Lidze Mistrzów

Kamil Heppen
PAP
2026-01-22 7:51

Środowy mecz FC Barcelona ze Slavią Praga miał szczególne znaczenie dla Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie podłamał się samobójczym trafieniem z pierwszej połowy i po przerwie strzelił upragnionego gola. W Lidze Mistrzów czekał na niego aż 287 dni - od 9 kwietnia 2025 roku! Jest to 106. bramka Lewandowskiego w LM, a Slavia stała się jego 39. "ofiarą".

Slavia Praga, z którą Barcelona wygrała 4:2 w środowym meczu Ligi Mistrzów, to 39. klub, jakiemu w tych rozgrywkach gola strzeli Robert Lewandowski. Polak uzyskał do tej pory 106 bramek. Na dorobek 37-letniego Lewandowskiego składają się trafienia w barwach Borussii Dortmund - 17, Bayernu Monachium - 69 i Barcelony - 20. Do tej pory w tych rozgrywkach odnotował 139 występów.

Lewandowski przełamał się w LM po 287 dniach

Premierowego gola "Lewy" strzelił 19 października 2011 roku z Olympiakosem Pireus. Bramka w Pradze była pierwszą w tym sezonie LM. Czekał na nią od 9 kwietnia 2025 roku, kiedy dwukrotnie trafił do siatki Borussii Dortmund jeszcze w ćwierćfinale poprzedniej edycji Champions League.

Najczęściej - dziewięć razy - wpisał się na listę strzelców w meczach z Benficą. Siedem razy pokonał bramkarzy Crvenej Zvezdy, po sześć goli uzyskał w spotkaniach z Realem Madryt i FC Salzburg, a pięciokrotnie posłał piłkę do bramki Olympiakosu Pireus, Ajaksu Amsterdam i Dinama Zagrzeb.

Na liście klubów „zranionych” przez polskiego snajpera są też inne drużyny, których barwy wcześniej bądź później reprezentował. Cztery gole wbił Barcelonie, w której gra od 2022 roku, a jednego - w poprzedniej edycji Champions League - Bayernowi.

Lista klubów, którym Lewandowski strzelił 106 bramek w LM:

  • Benfica 9
  • Crvena Zvezda 7
  • Real Madryt 6
  • FC Salzburg 6
  • Olympiakos Pireus 5
  • Ajax Amsterdam 5
  • Dinamo Zagrzeb 5
  • Arsenal 4
  • FC Barcelona 4
  • Olympique Marsylia 3
  • PSV Eindhoven 3
  • AEK Ateny 3
  • Chelsea 3
  • Dynamo Kijów 3
  • Viktoria Pilzno 3
  • Szachtar Donieck 2
  • FC Porto 2
  • Zenit St. Petersburg 2
  • Atletico Madryt 2
  • RSC Anderlecht 2
  • Besiktas 2
  • Tottenham Hotspur 2
  • Lazio 2
  • Inter 2
  • SSC Napoli 2
  • Young Boys Berno 2
  • Brest 2
  • Borussia Dortmund 2
  • AS Roma 1
  • Manchester City 1
  • Malaga CF 1
  • Juventus 1
  • FK Rostów 1
  • Paris Saint-Germain 1
  • Olympique Lyon 1
  • Villarreal CF 1
  • Royal Antwerp 1
  • Bayern Monachium 1
  • Slavia Praga 1
