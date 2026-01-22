Robert Lewandowski czekał na to 287 dni! Nie do wiary, co wyprawia w Lidze Mistrzów

Slavia Praga, z którą Barcelona wygrała 4:2 w środowym meczu Ligi Mistrzów, to 39. klub, jakiemu w tych rozgrywkach gola strzeli Robert Lewandowski. Polak uzyskał do tej pory 106 bramek. Na dorobek 37-letniego Lewandowskiego składają się trafienia w barwach Borussii Dortmund - 17, Bayernu Monachium - 69 i Barcelony - 20. Do tej pory w tych rozgrywkach odnotował 139 występów.
Slavia Praga - FC Barcelona: Skrót. Samobój Lewandowskiego i pierwszy gol w LM! Zwariowany mecz
Lewandowski przełamał się w LM po 287 dniach
Premierowego gola "Lewy" strzelił 19 października 2011 roku z Olympiakosem Pireus. Bramka w Pradze była pierwszą w tym sezonie LM. Czekał na nią od 9 kwietnia 2025 roku, kiedy dwukrotnie trafił do siatki Borussii Dortmund jeszcze w ćwierćfinale poprzedniej edycji Champions League.
Najczęściej - dziewięć razy - wpisał się na listę strzelców w meczach z Benficą. Siedem razy pokonał bramkarzy Crvenej Zvezdy, po sześć goli uzyskał w spotkaniach z Realem Madryt i FC Salzburg, a pięciokrotnie posłał piłkę do bramki Olympiakosu Pireus, Ajaksu Amsterdam i Dinama Zagrzeb.
Slavia Praga - FC Barcelona: Samobójczy gol Roberta Lewandowskiego! Ale pech
Na liście klubów „zranionych” przez polskiego snajpera są też inne drużyny, których barwy wcześniej bądź później reprezentował. Cztery gole wbił Barcelonie, w której gra od 2022 roku, a jednego - w poprzedniej edycji Champions League - Bayernowi.
Lista klubów, którym Lewandowski strzelił 106 bramek w LM:
- Benfica 9
- Crvena Zvezda 7
- Real Madryt 6
- FC Salzburg 6
- Olympiakos Pireus 5
- Ajax Amsterdam 5
- Dinamo Zagrzeb 5
- Arsenal 4
- FC Barcelona 4
- Olympique Marsylia 3
- PSV Eindhoven 3
- AEK Ateny 3
- Chelsea 3
- Dynamo Kijów 3
- Viktoria Pilzno 3
- Szachtar Donieck 2
- FC Porto 2
- Zenit St. Petersburg 2
- Atletico Madryt 2
- RSC Anderlecht 2
- Besiktas 2
- Tottenham Hotspur 2
- Lazio 2
- Inter 2
- SSC Napoli 2
- Young Boys Berno 2
- Brest 2
- Borussia Dortmund 2
- AS Roma 1
- Manchester City 1
- Malaga CF 1
- Juventus 1
- FK Rostów 1
- Paris Saint-Germain 1
- Olympique Lyon 1
- Villarreal CF 1
- Royal Antwerp 1
- Bayern Monachium 1
- Slavia Praga 1