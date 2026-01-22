Robert Lewandowski czekał na to 287 dni! Nie do wiary, co wyprawia w Lidze Mistrzów

Slavia Praga, z którą Barcelona wygrała 4:2 w środowym meczu Ligi Mistrzów, to 39. klub, jakiemu w tych rozgrywkach gola strzeli Robert Lewandowski. Polak uzyskał do tej pory 106 bramek. Na dorobek 37-letniego Lewandowskiego składają się trafienia w barwach Borussii Dortmund - 17, Bayernu Monachium - 69 i Barcelony - 20. Do tej pory w tych rozgrywkach odnotował 139 występów.

Slavia Praga - FC Barcelona: Skrót. Samobój Lewandowskiego i pierwszy gol w LM! Zwariowany mecz

Robert Lewandowski strzelił ponad 100 goli w Lidze Mistrzów. Jak dobrze znasz najlepszego polskiego piłkarza w historii? Pytanie 1 z 10 W którym roku przyszedł na świat Robert Lewandowski? W 1986 W 1987 W 1988 Następne pytanie

Lewandowski przełamał się w LM po 287 dniach

Premierowego gola "Lewy" strzelił 19 października 2011 roku z Olympiakosem Pireus. Bramka w Pradze była pierwszą w tym sezonie LM. Czekał na nią od 9 kwietnia 2025 roku, kiedy dwukrotnie trafił do siatki Borussii Dortmund jeszcze w ćwierćfinale poprzedniej edycji Champions League.

Najczęściej - dziewięć razy - wpisał się na listę strzelców w meczach z Benficą. Siedem razy pokonał bramkarzy Crvenej Zvezdy, po sześć goli uzyskał w spotkaniach z Realem Madryt i FC Salzburg, a pięciokrotnie posłał piłkę do bramki Olympiakosu Pireus, Ajaksu Amsterdam i Dinama Zagrzeb.

Slavia Praga - FC Barcelona: Samobójczy gol Roberta Lewandowskiego! Ale pech

Na liście klubów „zranionych” przez polskiego snajpera są też inne drużyny, których barwy wcześniej bądź później reprezentował. Cztery gole wbił Barcelonie, w której gra od 2022 roku, a jednego - w poprzedniej edycji Champions League - Bayernowi.

Lista klubów, którym Lewandowski strzelił 106 bramek w LM: