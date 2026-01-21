Slavia Praga - FC Barcelona NA ŻYWO. Lewandowski szuka pierwszego gola w Lidze Mistrzów!

Slavia Praga - FC Barcelona 0:0

Slavia: Stanek - Holes, Zima, Chaloupek - Moses, Oscar Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang - Chory, Kusej

Barcelona: Joan Garcia - Balde, Gerard Martin, Eric Garcia, Kounde - Pedri, de Jong, Fermin - Raphinha, Lewandowski, Roony Bardghji

Na żywo Slavia Praga - FC Barcelona 10' GOOOOOOL! Potworne zamieszanie po rzucie rożnym, ale Slavia wcisnęła piłkę do bramki Barcelony! 9' Zima liczył na rzut wolny po odważnej akcji ofensywnej, ale sędzia wskazał tylko na rzut rożny. 6' Ale pudło Fermina! Kapitalne podanie Raphinhi w pole karne, tam Hiszpan ułożył sobie piłkę do strzału, ale z bliskiej odległości huknął nad bramką! 4' Fatalny błąd Gerarda Martina po dośrodkowaniu z lewej strony i Chory znalazł się w dogodnej sytuacji! Uderzył jednak mocno nad bramką gości. 2' Pierwszy strzał Lewandowskiego nieudany. Spróbował szczęścia zza pola karnego po podaniu Fermina. 1' Gramy! Barcelona rozpoczęła mecz. Przed meczem jeszcze minuta ciszy dla ofiar tragicznego wypadku w Hiszpanii. Kapitanem Barcy w dzisiejszym meczu Frenkie de Jong. Po odejściu ter Stegena głównym kapitanem został obecny na ławce Ronald Araujo. Przypomnijmy - Robert Lewandowski wciąż nie ma gola w obecnej edycji LM. Czy dzisiaj to zmieni? Słyszymy już melodię Ligi Mistrzów, a piłkarze wychodzą na boisko! Piłkarze Barcelony i Slavii już w tunelu! Za chwilę wyjdą na murawę. Na stadionie w Pradze trwa efektowny pokaz świetlny. Już za 10 minut pierwszy gwizdek sędziego! A tak prezentuje się skład gospodarzy: 👥 Our boys to face @FCBarcelona



Come on ❤️🤍 #UCL pic.twitter.com/3U2uK8r9cA — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) January 21, 2026 Jest potwierdzenie - Robert Lewandowski w pierwszym składzie Barcelony! 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#SlaviaBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/P2zty7RlZe — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2026 Witamy w relacji na żywo z meczu Slavia Praga - FC Barcelona w 7. kolejce fazy ligowej LM! Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.

FC Barcelona zagra dzisiaj (21 stycznia) ze Slavią Praga w jednym z ostatnich meczów 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA. Po 6 dotychczasowych kolejkach drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego ma na koncie 10 punktów i wciąż musi walczyć o miejsce w czołowej "8", które daje bezpośredni awans do 1/8 finału LM. Zwycięstwo w Pradze jest więc konieczne, aby w ostatniej kolejce fazy ligowej liczyć się w grze o TOP 8.

Barcelona przyjechała do stolicy Czech świeżo po bolesnej porażce w lidze z Realem Sociedad (1:2). Pomimo wielu dogodnych okazji, lider La Liga miał problemy ze skutecznością i przegrał w San Sebastian. Nie pomogło nawet wejście Lewandowskiego, który kolejny mecz w tym sezonie rozpoczął na ławce rezerwowych. Inaczej ma być w spotkaniu ze Slavią - wszystkie hiszpańskie media przewidują występ Polaka od pierwszej minuty. Czy tak się stanie? Musimy poczekać do ostatecznej decyzji Hansiego Flicka, którą poznamy ok. godziny przed meczem. Znikome szanse na występ ma z kolei Szczęsny, który po odejściu Marca-Andre ter Stegena do Girony umocnił się na pozycji pierwszego rezerwowego bramkarza Barcy, ale Joan Garcia nie daje żadnych powodów, aby ustąpić miejsca między słupkami.

Dla Slavii mecz z Barceloną ma być wielkim świętem, ale zespół z Czech ma już tylko iluzoryczne szanse na awans do fazy pucharowej LM. Z 3 punktami w sześciu meczach Slavia zajmuje obecnie 34. miejsce w stawce 36 drużyn. Musiałaby dziś wygrać, aby w ostatniej kolejce liczyć się w grze o miejsce w najlepszej "24" rywalizującej w kolejnej fazie. Z pewnością Slavia postara się jednak sprawić niespodziankę przeciwko faworyzowanej Barcelonie! Początek meczu już o godzinie 21:00.