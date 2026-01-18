Real Sociedad - FC Barcelona

W San Sebastián piłkarze Realu Sociedad liczyli na przełamanie niestabilnej formy. Choć do meczu przystępowali z serią pięciu spotkań bez porażki, to mogli się nią pochwalić głównie dzięki remisom.

FC Barcelona prezentuje się ostatnio bardzo solidnie, regularnie zdobywa punkty i dzięki serii zwycięstw utrzymuje się na czele rozgrywek. Niedawno zanotowała również awans do ćwierćfinału Pucharu Króla, wcześniej zgarnęła Superpuchar Hiszpanii. To Katalończycy byli oczywistym faworytem spotkania.

I to pomimo że w ekipie gości nie było Raphinhi, który zmaga się z lekkim urazem. Co więc z Robertem Lewandowskim? Rozpoczął mecz na ławce rezerwowych (na niej również był Wojciech Szczęsny). Na murawie "Lewy" pojawił się w 62. minucie i po chwili trafił w poprzeczkę. Świetnie wyszedł w górę do główki po centrze Lamine'a Yamala. Wtedy Barcelona z Sociedad przegrywała po trafieniu Mikela Oyarzabala (jeszcze z 1. połowy rywalizacji). W 70. minucie wyrównał jednak Marcus Rashford, a kilkanaście sekund później prowadzenie dla Sociedad odzyskał Goncalo Guedes. Gospodarze nie oddali już tego prowadzenia do końca spotkania i wygrali 2:1.

Na żywo Real Sociedad - FC Barcelona 2:1 KONIEC MECZU! REAL SOCIEDAD WYGRAŁ U SIEBIE Z BARCELONĄ 2:1! 90+9 Wrzutka Yamala i piłka pada łupem Remiro! Ostatnie sekundy spotkania 90+8 Strzał Lewandowskiego w polu karnym, zablokowany! 90+7 Real Sociedad zamknięty w hokejowym zamku. Barca rozgrywa, próbuje strzałów zza pola karnego, ale wszystko spokojnie broni Alex Remiro. Zostały dwie minuty. 90+6 Słaby strzał z 20 metrów Lamine'a Yamala. Wysoko ponad bramką. 90+5 Gospodarze dzielnie się bronią, jeszcze niecałe 5 minut do końca spotkania. Barcelona rozpaczliwie szuka gola wyrównującego. 90+4 Kolejny rzut rożny dla FCB. 90+4 Doliczony czas gry, statystyka strzałów 22 do 7 dla Barcelony... 90+3 Rashford z rzutu rożnego... trafił w słupek! 90+1 Aż dziewięć minut doliczył Gil Manzano. 90 Ruszył doliczony czas gry na Anoeta! 88 Carlos Soler wyleciał z boiska za bardzo brutalne wejście w Pedriego. Real Sociedad w osłabieniu w końcówce. 86 Wprowadza kolejne siły Hansi Flick. Ofensywne zmiany. 85 POPRZECZKA RATUJE REAL SOCIEDAD! Jules Kounde główkował, ale miał pecha. Najpierw Rashford na 1:1, po chwili Guedes na 2:1. Wszystko w pół minuty! 𝐒𝐙𝐀𝐋𝐎𝐍𝐄 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐘 𝐍𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐃𝐈𝐎 𝐀𝐍𝐎𝐄𝐓𝐀! 😱



Barcelona cieszyła się z remisu nieco ponad minutę, bo gospodarze na gola Rashforda odpowiedzieli trafieniem Guedesa! 🔥



📺 Transmisja meczu: https://t.co/oaWccXN4sK pic.twitter.com/LsILh5HSqc — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 18, 2026 83 Lewandowski faulował Gorrotxategiego. Żółta kartka dla Polaka. 79 Zubeldia ukarany żółtą kartką za brutalne przerwanie kontrataku Barcelony. 75 Barca po drugim golu dla Realu Sociedad przestała grać... 76 Niepewne wyjście z bramki Garcii, Zubeldia lobuje nad nim, ale piłkę z linii wybił Cubarsí. Ależ rzucili się na Barcelonę piłkarze Realu Sociedad! 74 Kapitalna wrzutka Odriozoli do Oyarzabala, ale spudłował gwiazdor Realu Sociedad! Munoz dośrodkował z lewej strony w pole karne, główkował Soler, a Guedes dopadł do wybitej piłki. Pięknym wolejem przywrócił Realowi Sociedad prowadzenie. Niesamowity obrót spraw, dopiero co Barca wyrównała. Długo jednak nie cieszyła się tym remisem. 71 GOOOOOOOOOL DLA REALU SOCIEDAD! CO ZA ODPOWIEDŹ! GUEDES STRZELA NA 2:1 DLA GOSPODARZY! 70 GOOOL DLA BARCELONY! Yamal wrzuca na główkę do Rashforda i Anglik wyrównuje! 69 Kolejne zmiany w Sociedad: Muñoz w miejsce Gomeza, na noszach boisko opuszcza kontuzjowany Takefusa Kubo. W jego miejsce Barrenetxea. 66 LEWY BLISKO GOLA! Ależ parada Alexa Remiro, odbił piłkę na poprzeczkę po strzale głową Lewandowskiego! 66 Atak pozycyjny Barcelony, Real Sociedad nastawiony już tylko na groźne kontry. 63 Robert Lewandowski, Joao Cancelo i Marcus Rashford pojawili się na placu. Zeszli Balde, Olmo i Ferran Torres. 62 MAMY TO! Robert Lewandowski przy linii. Zaraz potrójna zmiana w FCB. 60 Godzina gry za nami, Hahsi Flick dalej nie zmienia. 58 ZMIANY W REALU SOCIEDAD: Gorrotxategi i Odriozola weszli na boisko. Zeszli Brais Mendez i Turrientes 58 Słaba próba Yamala z około dwudziestu metrów. 57 Yamal faulowany, będzie rzut wolny z dogodnej do strzału odległości. 54 Rzut rożny dla Barcelony. 52 Kolejny strzał Barcelony, silna próba Ferrana Torresa, ale znów doskonale interweniował Remiro! 51 Żołta kartka dla Aramburu (Real Sociedad). 49 Kolejna super okazja dla Barcelony! Balde z lewej strony zagrał w pole karne do Olmo, a ten czubkiem buta uderzył. Obronił to Remiro! Znakomita interwencja bramkarza Realu Sociedad! Podanie Fermina z prawej strony wzdłuż piątego metra, nie sięgnął piłki Ferran, Olmo uderzał już z dosyć ostrego kąta. Pewnie nie spodziewał się, że Ferran nie zamknie tej akcji. 47 Niesamowite! Dani Olmo trafia w słupek! 46 Ruszyliśmy z drugą połową. Robert Lewandowski pozostaje na ławce. Hansi Flick chce dać szansę tym, którzy rozpoczęli i pechowo przegrali pierwszą połowę. Piłkarze Barcelony już w tunelu, gotowi do gry w 2. połowie. To mistrzowie Hiszpanii muszą gonić wynik. Od grudniowego meczu LM z Eintrachtem Frankfurt nie byli w takie sytuacji. Tak padła jedyna w 1. połowie bramka... A my wracamy ok. 22:12. 𝐌𝐈𝐊𝐄𝐋 𝐎𝐘𝐀𝐑𝐙𝐀𝐁𝐀𝐀𝐀𝐋! 💥 Pięknie wykończył to napastnik Realu Sociedad! 👌 Gospodarze prowadzą z Barceloną 1:0!



📺 Transmisja meczu: https://t.co/oaWccXN4sK pic.twitter.com/J9tZrSpi8j — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 18, 2026 PRZERWA. 1:0 dla Realu Sociedad w starciu z Barceloną. 45+5 RZUT KARNY DLA BARCELONY!? Faulowany Lamine Yamal, który jednak przed udanym dryblingiem był... na spalonym. Sędzia zaraz anuluje jedenastkę. Barcelona ten doliczony czas 1. połowy spędza niemalże w polu karnym Realu Sociedad. 45+3 YAMAL! ALEŻ SZANSA DLA BARCELONY. Kapitalnie jego strzał z 7 metrów obronił Remiro. Wydawało się, że to będzie 1:1. 45 Aż pięć minut doliczonych do 1. połowy. 45 Kolejny korner dla Barcy... Katalończycy biją głową w mur, być może powinien po przerwie wejść na plac Robert Lewandowski. Choć nie była to akcja bramkowa, to była to najfajniejsza akcja w 1. połowie... Lamine Houdini Yamal#Laligahighlights pic.twitter.com/WcQB2Nucoj — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 18, 2026 43 Rzut rożny dla Barcelony. 40 Barca wciąż szuka wyrównania, ale po golu śmielsi stali się gospodarze. Też tworzą akcje, z jeszcze większym rozmachem. 38 Olmo z narożnika szesnastki i z wielkimi problemami wybił na rzut rożny Remiro. Barca próbuje wyrównać przed przerwą! 32 GOOOOL DLA REALU SOCIEDAD! Mikel Oyarzabal! 1:0! SPALONY. Nie ma gola dla Barcelony. Dalej remis. 27 Kolejny gol dla Barcelony i znowu spalony! Bramka Yamala jest sprawdzana, poprzedziło ją spore zamieszanie, czekamy na decyzję! 25 Znów akcja Realu! Kontra, którą wykończył Goncalo Guedes. Przed uderzeniem przewrócił się, ale zdążył postraszyć Garcię. Ten spokojnie złapał piłkę. 23 Szansa dla Barcelony! Ależ zagranie z narożnika pola karnego na środek szesnastki! Yamal do Olmo, ale ten drugi uderzył ponad bramką... 21 Cóż za zagranie Pedriego do De Jonga, Holender trafia do siatki, ale był na wyraźnym spalonym. 20 W końcu akcja gospodarzy! Wbiegł z piłką w pole karne Guedes, ale do jego podania z lewej strony pola karnego nikt nie dopadł. 17 Tym razem Fermin z prawej strony do Balde, który zamykał akcję z lewej flanki. Real Sociedad ma problem z wyjściem z połowy. 15 Szarża Fermina prawą stroną, ale jego dośrodkowanie przechwycił Remiro. NIE MA GOLA. Sędzia anulował trafienie Fermina. 8 Sędzia jednak sprawdza tego gola... Możliwe, że Olmo faulował Take Kubo... 7 Barcelona odzyskała piłkę 40 metrów od bramki Realu Sociedad, świetny odbiór Daniego Olmo. Piłka trafiła do Fermina Lopeza, a ten płaskim strzałem zza szesnastki trafił do siatki! 7 GOOOOL DLA BARCELONY! 7 Barcelona pilnuje piłki, po piorunującym starcie z obu stron, mamy odrobinę spokoju... 2 Szansa dla Barcelony! Główka Pedriego, ale ponad bramką! Ależ się dzieje! Dodajmy: Gil Manzano sędziuje to spotkanie... Gol jednak nie będzie uznany. Na spalonym Mikel Oyarzabal, to Sociedad był bliski objęcia prowadzenia! 1 Rozpoczynamy mecz i w pierwszych sekundach piłka w siatce! Cała ławka rezerwowych Barcelony:



Szczęsny, ter Stegen – Araújo, Bardghji, Bernal, Cancelo, Casadó, Lewandowski, G. Martín, Rashford. Za nami przywitania obu ekip. Za chwilę zaczynamy! Na razie trwają uroczystości związane z Dniem Świętego Sebastiana. Odświętna wersja hymnu Realu Sociedad. Piękna uroczystość. W Kraju Basków... deszcz! Już za pięć minut pierwszy gwizdek rywalizacji. To przedostatni mecz 20. kolejki LaLiga. W poniedziałek Elche zmierzy się z Sevillą, tymczasem szykujemy się na partidazo w San Sebastian. Może piłkarze Barcelony będą chcieli wygrać dla solenizanta... Happy Birthday, Pep! 🎊 pic.twitter.com/RH7YlzrAqL — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 18, 2026 Zanim pierwszy gwizdek, to zostawiamy ciekawą opinię Roberta Lewandowskiego. Co myślicie? Ciekawą rzecz powiedział Robert Lewandowski w podcaście The High Performance - jednym z kluczy, dlaczego Messi, Cristiano czy on sam tak długo utrzymują się na topie, jest to, że gdy zaczynali, social media nie były jeszcze tak rozwinięte. Mniej presji, więcej skupienia na pracy,… pic.twitter.com/Te4ckIP4Bf — Daniel Sobis (@sobis_es) January 18, 2026 Skład i ustawienie dzisiejszych gospodarzy, a więc Realu Sociedad. 📋 El once titular de la #RealSociedad para enfrentarse en cosa de una hora al Barcelona en Anoeta: pic.twitter.com/NAncpTDdBJ — One Club (@OneClub1909) January 18, 2026 Ta grafika ze składem dużo ładniejsza, niestety wciąż bez Roberta Lewandowskiego w środku ataku... 🔵🔴 El once del Barça ante la Real Sociedad. Rashford, suplente pic.twitter.com/esQWxOYAuq — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 18, 2026 📋 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋#RealSociedadBarça pic.twitter.com/H85WQ4oUX8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 18, 2026 Skład Barcelony! Niestety Polacy na ławce.

Real Sociedad - FC Barcelona. Niespodzianka w LaLiga

Real Sociedad - FC Barcelona 2:1 (Oyarzabal 32, Guedes 71 - Rashford 70)

Sociedad: Remiro – Aramburu (80. Car), J. Martín, Zubeldia, S. Gómez (69. A. Muñoz) – Kubo (69. Barrenetxea), Turrientes (58. Gorrotxategi), Soler CZ, Méndez (58. Odriozola) – Guedes, Oyarzabal.

Barca: J. García – Koundé (85. Bardghji), Cubarsí (85. G. Martín), Eric García, Balde (63. Cancelo) – Pedri, de Jong, Olmo (63. Rashford) – Yamal, Torres (63. Lewandowski), F. López.