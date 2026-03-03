FC Barcelona gra z Atletico rewanżowy mecz w 1/2 finału Copa del Rey.

W pierwszym meczu Atletico rozgromiło Barcelonę 4:0.

Robert Lewandowski jest kontuzjowany i nie znalazł się w kadrze meczowej.

Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona - Atletico w Pucharze Króla.

FC Barcelona - Atletico: SKŁADY. Barca bez Lewandowskiego

Rewanżowy mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla zacznie się o godzinie 21. Robert Lewandowski w poprzednim spotkaniu ligowym (4:1 z Villarreal) złamał kość twarzy i nie ma go w kadrze meczowej. Gerard Martín zagra w miejsce zawieszonego za czerwoną kartkę Erica Garcíi. Poniżej składy Barcelony i Atletico:

FC Barcelona: Joan García - Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martin, João Cancelo - Marc Bernal, Pedri, Fermín López - Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres.

Atletico Madryt: Juan Musso - Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Matteo Ruggeri - Johnny Cardoso, Koke, Giuliano Simeone - Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julian Álvarez.

FC Barcelona - Atletico w półfinale Copa del Rey: Będzie remontada?

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla zapowiada się bardzo ciekawie. W pierwszym spotkaniu Barca zagrała katastrofalnie w pierwszej połowie. W efekcie przegrała mecz aż 0:4. Teraz spróbuje odrobić straty w rewanżu na Camp Nou, ale przeciwko znanej z twardej gry i żelaznej defensywy ekipie Diego Simeone będzie to niezwykle trudne.

Kontuzja Lewandowskiego. Hansi Flick zdradził ważne szczegóły

- Myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, co się będzie działo. Musimy być skupieni. Chcemy sprawić, żeby niemożliwe stało się możliwe. To jest nasz cel - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony. - Wiemy, że to nie jest łatwe, ale w końcu nigdy się nie poddajemy. Oczywiście ważne jest to, jak zaczniemy ten mecz, żebyśmy mieli czyste konto, wierzyli w naszą siłę i że jesteśmy w stanie to zrobić - dodał Flick.

FC Barcelona - Atletico Gdzie oglądać Puchar Króla NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt w 1/2 finału Copa del Rey zostanie rozegrany we wtorek 3 marca 2026. Początek meczu FC Barcelona - Atletico o godzinie 21. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Atletico Madryt na antenie Eleven Sports 1 oraz online na elevensports.pl i Canal+ ONLINE.

