Sensacyjny transfer Polaka do Barcelony coraz bliżej! Zupełnie inny gracz niż Robert Lewandowski

Robert Lewandowski odszedł z FC Barcelona, Jakub Kiwior może tam trafić

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona przez cztery lata zdobył aż 120 goli i j- ak mówią kibice "Bluagrany" - stał się klubową legendą. To jak ważną częścią zespołu był "Lewy", szczególnie mocno było widać podczas jego pożegnalnego meczu na Camp Nou z Betisem Sevilla. Wiadomo, że Jakub Kiwior tylu bramek nie strzeli, ale nie trafianie do siatki byłoby głównym zadaniem reprezentanta Polski. W końcu jest on obrońcą i rozlicza się go przede wszystkim z gry w defensywie. Kiwior smak wielkiej klubowej piłki poznał już bardzo dobrze. Przez 2,5 roku występował w Arsenalu Londyn, a w ostatnim sezonie bronił barw FC Porto, gdzie razem z Janem Bednarkiem tworzył bardzo skuteczny blok obronny. O tym, że Jakub Kiwior ma pójść śladem Roberta Lewandowskiego i trafić Barcelony, mówi się od kliku dni. Teraz pojawiły się nowe wiadomości. Sensacyjny transfer Polaka jest już coraz bliżej!

Jakub Kiwior w Barcelonie? Zainteresowanie jest realne

Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, już "doszło do kontaktu między Andre Villasem-Boasem, czyli szefem FC Porto, a dyrektorem sportowym Barcelony, czyli Deco".

Połączenie jest dość proste. Obaj to Portugalczycy, znają się od wielu lat i są co najmniej bardzo dobrymi kolegami, a może nawet i przyjaciółmi. Więc to zainteresowanie Jakubem Kiwiorem jest realne ze względu na doskonałe relacje obu panów i obu klubów

- argumentował dziennikarz. Ściągniecie Jakuba Kiwiora do FC Barcelona wiązałoby się też z dodatkowym plusem dla klubu. Po odejściu Roberta Lewandowskiego jedynym Polakiem w zespole będzie Wojciech Szczęsny. A ten na pewno chętnie pogadałby czasem na treningu i w szatni po polsku.