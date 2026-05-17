Barcelona - Betis. Cały stadion spojrzał na Roberta Lewandowskiego. Po chwili rozegrała się scena, którą zapamiętamy na zawsze

Robert Lewandowski i pożegnalny występ na Camp Nou

Robert Lewandowski w sobotę oficjalnie poinformował o tym, że po czterech latach wraz końcem sezonu 2025/26 odchodzi z Barcelony, a dzień później zagrał po raz ostatni w barwach "Bluagrany" na stadionie Spotify Camp Nou. Tuż przed meczem zobaczyliśmy, jak Robert Lewandowski został potraktowany przez kibiców i klub. Na profilu FC Barcelona w mediach społecznościowych pojawiło się piękne nagranie, na którym dzieci dziękowały "Lewemu" za grę w ich ulubionym zespole. Na dodatek Polak wyszedł na murawę z opaską kapitańską na ramieniu. Już w trakcie meczu Barcelona - Betis widać było, że "Lewy" jest dla fanów Barcy postacią szczególną. W 84. minucie Hansi Flick zarządził zmianę. Cały stadion spojrzał na Roberta Lewandowskiego. Po chwili rozegrała się scena, którą zapamiętamy na zawsze. Wzruszony Polak nie krył emocji, a cały stadion jednego z najsłynniejszych klubów na świecie go oklaskiwał. Piękny obrazek.

Robert Lewandowski w FC Barcelona

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski w Katalonii spędził cztery sezony. W tym czasie zdobył dla Barcelony 119 goli i trzy razy świętował tytuł mistrza Hiszpanii. Jeszcze w ostatnim tygodniu wydawało się, że jest jeszcze cień szansy na to, że Robert Lewandowski podpisze nowy kontrakt z Barceloną. Ostatecznie jednak Polak postanowił kontynuować karierę w innym miejscu. - Robert Lewandowski nie odrzucił propozycji przedłużenia kontraktu z FC Barcelona, ale chciał podjąć nowe wyzwanie i właśnie to zrobił - podkreślił Pini Zahavi, agent "Lewego". - Kluby z USA i Arabii Saudyjskiej wykazały zainteresowanie, a ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu sezonu - dodał. Po tym, jak kapitan naszej kadry oficjalnie ogłosił, że odchodzi z Barcelony, klub zamieścił swój specjalny komunikat.

Przybył jak gwiazda. Odchodzi jak legenda. Dziękujemy, Robert Lewandowski, za każdego gola, za każdą walkę i za każdą magiczną chwilę w tych barwach. Barça na zawsze

- napisano.

Zdjęcia z pożegnalnego meczu Roberta Lewandowskiego na Camp Nou: Barcelona - Betis

4