FC Barcelona gra z Betisem Sewilla w 37 kolejce hiszpańskiej LaLiga.

To spotkanie to pożegnalny mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou.

Robert Lewandowski, który po sezonie odejdzie z Barcelony, w niedzielny wieczór po raz ostatni wystąpi w jej barwach na Camp Nou. Pewna już obrony tytułu drużyna podejmie w przedostatniej kolejce Betis Sewilla. - Zasługuje na to, aby wszyscy fani mogli go pożegnać - powiedział trener Hansi Flick. Polak zagra od pierwszej minuty. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García - Koundé, Eric, Gerard Martín, Cancelo - Bernal, Pedri - Raphinha, Fermín, Gavi - Lewandowski.

Betis Sewilla: Valles - Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Junior - Amrabat, Fidalgo, Deossa - Antony, Lo Celso, Abde

Robert Lewandowski w sobotę ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną i odejdzie po zakończeniu sezonu. „Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Trzy tytuły mistrzowskie w cztery sezony. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi” – napisał Polak na Instagramie.

- Pracowałem z Robertem przez cztery lata i zdobyłem z nim wszystkie możliwe trofea. To był dla mnie zaszczyt - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony. - Jest profesjonalistą, który daje z siebie wszystko każdego dnia, przekraczając własne granice, aby być na najwyższym poziomie. Stanowi idealny wzór do naśladowania dla młodych zawodników. Jeśli chce zmiany, to dobrze dla niego, a być może również dla klubu, ponieważ będziemy mogli zrestrukturyzować drużynę - dodał.

Mecz FC Barcelona - Betis Sewilla zostanie rozegrany w niedzielę 17 maja. Początek meczu FC Barcelona - Betis o godzinie 20.15. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Betis Sewilla na antenie Eleven Sports 1 oraz online na Canal+ ONLINE.

