Nieznane kulisy odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Nie do wiary, o co poszło!

Robert Lewandowski kończy grę w FC Barcelona. Kulisy

Robert Lewandowski cztery lata temu zdecydował się odejść z Bayernu Monachium, w którym osiągnął niemal wszystko, co było możliwe, i zasilić zespół FC Barcelona. W sobotę, 16 maja, Polak oficjalnie ogłosił, że jego przygoda z Barcą kończy się wraz z ostatnim meczem sezonu 2025/26. Będzie on miał miejsce w niedzielę, a rywalem "Bluagrany" będzie Real Betis Sevilla. Choć o tym, że Robert Lewandowski opuści Barcelonę mówiło się od wielu miesięcy, to wcale nie było oczywiste to, że kapitan naszej kadry nie podpisze w Katalonii nowego kontraktu. Jeszcze w tym tygodniu sprawa wydawała się być otwarta, o czym w Kanale Sportowym mówił Mateusz Borek. Dziennikarz TVP opowiedział o nieznanych kulisach negocjacji pomiędzy Barceloną a Robertem Lewandowskim.

Z tego, co się orientuję, Robert był gotowy zejść z pensji, tylko chciał dwuletniej umowy z Barceloną. Chciał zaplanować sobie tam piłkarskie życie do końca, nawet ze świadomością, że będzie grał trochę mniej. Strony się nie dogadały

- ujawnił Borek.

Nie do wiary, że poszło o coś takiego. Ze słów Mateusza Borka zdaje się wynikać, że Robert Lewandowski był gotowy na nie tylko odrzucenie niesamowitej oferty arabskiego Al-Hilal (podobno za rok ma inkasować 90 mln euro rocznie!), lecz nawet na obniżkę wynagrodzenia w FC Barcelona, które miało wynosić "tylko" 20 mln euro. Teraz jednak już nie ma nad tym zastanawiać. "Lewy" bowiem już ogłosił decyzję.

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya

- napisał na Instagramie Robert Lewandowski, a FC Barcelona w pięknym poście podziękowała mu za cztery lata gry.

Przybył jak gwiazda. Odchodzi jak legenda. Dziękujemy, Robert Lewandowski, za każdego gola, za każdą walkę i za każdą magiczną chwilę w tych barwach. Barça na zawsze

- podkreślono w komunikacie katalońskiego klubu.

