Lewandowski i Szczęsny naprawdę przeżyli to po fecie Barcelony! Niespodziewana klęska

- W środę jest taki mecz, w którym nikt nie chce grać, a pewnie ci, co nie chcą, będą musieli zagrać. Ciężko będzie się przygotować profesjonalnie do meczu w środę - nie ukrywał Wojciech Szczęsny w Eleven Sports po niedzielnym El Clasico.

W poniedziałek FC Barcelona świętowała mistrzostwo na całego, a w środę przegrała na wyjeździe ligowy mecz z Alaves (1:0).

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zagrali pełne 90 minut.

Alaves - FC Barcelona. Piłkarski kac po mistrzowskiej fecie

Mistrzowska atmosfera unosiła się w powietrzu już przed pierwszym gwizdkiem. Piłkarze Alaves, zgodnie z tradycją i w geście sportowego szacunku, ustawili szpaler, by uhonorować świeżo upieczonych mistrzów. Jednak piękny gest szybko ustąpił miejsca zaciętej walce o punkty. Dla Alaves, balansującego na krawędzi spadku, każdy mecz jest finałem, a spotkanie ze świętującą Barceloną – szansą na arcyważne zwycięstwo. I tę szansę wykorzystali w stu procentach.

Jedynego gola spotkania, który okazał się na wagę złota dla gospodarzy, zdobył Iworyjczyk Ibrahim Diabate tuż przed przerwą. To trafienie było jak zimny prysznic dla rozluźnionych Katalończyków i jednocześnie potężny zastrzyk motywacji dla walczących o przetrwanie Basków. Barcelona, choć na papierze dominowała, grała z wyraźnie mniejszą intensywnością i koncentracją. Brakowało iskry, zaciętości, a momentami nawet zaangażowania, które wielokrotnie prowadziło ich do zwycięstw w tym sezonie.

Dla Wojciecha Szczęsnego był to pierwszy od 9 listopada występ w meczu hiszpańskiej ekstraklasy. Polak, który w tym sezonie przegrywa rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z młodszym i obiecującym Joanem Garcią, rzadko dostaje szanse na pokazanie swoich umiejętności. Jego ostatni występ miał miejsce w połowie marca, kiedy to wszedł na boisko na kilka minut w meczu Ligi Mistrzów z Newcastle United, zastępując kontuzjowanego Hiszpana. Mimo straconej bramki, trudno oceniać jego występ w oderwaniu od postawy całej drużyny, która wydawała się myślami wciąż przy mistrzowskiej fecie.

Również Robert Lewandowski, który rozegrał całe spotkanie, nie miał udanego wieczoru. Polski snajper tym razem nie zdołał znaleźć drogi do siatki. Jego 13 ligowych bramek to solidny wynik, ale w kontekście oczekiwań i jego własnych standardów, wieczór w Alaves był rozczarowujący, nawet biorąc pod uwagę okoliczności. Lewandowski otrzymał jedne z najniższych not w zespole.

Ta porażka, choć nie wpływa na ostateczny triumf Barcelony, przekreśliła jej szanse na historyczne 100 punktów w La Liga. Mistrzowie na dwie kolejki do końca zgromadzili ich 91. Z kolei Alaves po wielkim zwycięstwie awansowało z przedostatniej, 19. pozycji, na bezpieczniejszą 15., dając realną nadzieję na utrzymanie w elicie.