Wielki powrót Wojciecha Szczęsnego! Nie do wiary, jak zareagowało Camp Nou

Kamil Heppen
2026-03-18 20:53

Co za wieczór! FC Barcelona rozbiła Newcastle 7:2 i awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, Robert Lewandowski ustrzelił historyczny dublet, a Wojciech Szczęsny niespodziewanie wrócił do gry! W 82. minucie polski bramkarz Barcelony zmienił Joana Garcię, który zgłosił uraz. Camp Nou oszalało i pięknie przywitało Szczęsnego, dla którego był to pierwszy mecz od 9 listopada.

Autor: Canal+ Sport/ X (Twitter) Wojciech Szczęsny w meczu FC Barcelona - Newcastle
Barcelona będzie bawić się dziś do rana! W rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA piłkarze "Dumy Katalonii" rozbili Newcastle aż 7:2 i awansowali do ćwierćfinału. W pierwszym meczu w Anglii było 1:1, a w rewanżu do 45. minuty 2:2. W doliczonym czasie pierwszej części gry Lamine Yamal wykorzystał jednak rzut karny i ten gol do szatni okazał się gwoździem do angielskiej trumny. Po przerwie Barcelona błyskawicznie dobiła rywala, a spory wkład miał w to strzelec dwóch goli - Robert Lewandowski. Jego trafienia przyniosły polskim kibicom mnóstwo radości, ale na tym ten szalony wieczór się nie skończył!

FC Barcelona - Newcastle: Gole Roberta Lewandowskiego! Historyczna bramka Polaka

Niespodziewanie Wojciech Szczęsny pojawił się na boisku po raz pierwszy od 9 listopada zeszłego roku i ligowego meczu z Celtą Vigo (4:2). Później nadeszła przerwa reprezentacyjna, po której Joan Garcia wrócił do zdrowia i bronił już w każdym meczu, z jednym wyjątkiem na rzecz Marca-Andre ter Stegena. Fenomenalny Hiszpan swoją grą skradł serca kibiców Barcelony, ale ci nie zapomnieli o Szczęsnym. Widać to po reakcji, jaką powitali polskiego bramkarza, gdy ten w meczu z Newcastle zmienił kontuzjowanego Garcię.

"Jakby się ktoś zastanawiał, jakie podejście mają kibice do Szczęsnego. Taka owacja to chyba tylko przy powrocie Messiego by była" - napisał obecny na Camp Nou Michał Gajdek, jeden z socios Barcelony i redaktor naczelny portalu FCBarca.com.

Niezwykłe, co zrobiła Barcelona przed rewanżem z Newcastle! Aż ciarki przechodzą

I trudno nie przyznać mu racji. Trybuny legendarnego stadionu oszalały na widok Polaka w bramkarskim stroju! Zaczęło się od owacji, które szybko przerodziły się w dobrze znaną przyśpiewkę: "Szczęsny fumador [Szczęsny palacz]". Nagranie z wejścia polskiego bramkarza i reakcję Camp Nou możesz obejrzeć poniżej.

