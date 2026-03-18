Wielki powrót Wojciecha Szczęsnego! Nie do wiary, jak zareagowało Camp Nou

FC Barcelona - Newcastle 7:2. Niespodziewany powrót Szczęsnego! Reakcja Camp Nou mówi wszystko
Barcelona będzie bawić się dziś do rana! W rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA piłkarze "Dumy Katalonii" rozbili Newcastle aż 7:2 i awansowali do ćwierćfinału. W pierwszym meczu w Anglii było 1:1, a w rewanżu do 45. minuty 2:2. W doliczonym czasie pierwszej części gry Lamine Yamal wykorzystał jednak rzut karny i ten gol do szatni okazał się gwoździem do angielskiej trumny. Po przerwie Barcelona błyskawicznie dobiła rywala, a spory wkład miał w to strzelec dwóch goli - Robert Lewandowski. Jego trafienia przyniosły polskim kibicom mnóstwo radości, ale na tym ten szalony wieczór się nie skończył!
Niespodziewanie Wojciech Szczęsny pojawił się na boisku po raz pierwszy od 9 listopada zeszłego roku i ligowego meczu z Celtą Vigo (4:2). Później nadeszła przerwa reprezentacyjna, po której Joan Garcia wrócił do zdrowia i bronił już w każdym meczu, z jednym wyjątkiem na rzecz Marca-Andre ter Stegena. Fenomenalny Hiszpan swoją grą skradł serca kibiców Barcelony, ale ci nie zapomnieli o Szczęsnym. Widać to po reakcji, jaką powitali polskiego bramkarza, gdy ten w meczu z Newcastle zmienił kontuzjowanego Garcię.
"Jakby się ktoś zastanawiał, jakie podejście mają kibice do Szczęsnego. Taka owacja to chyba tylko przy powrocie Messiego by była" - napisał obecny na Camp Nou Michał Gajdek, jeden z socios Barcelony i redaktor naczelny portalu FCBarca.com.
I trudno nie przyznać mu racji. Trybuny legendarnego stadionu oszalały na widok Polaka w bramkarskim stroju! Zaczęło się od owacji, które szybko przerodziły się w dobrze znaną przyśpiewkę: "Szczęsny fumador [Szczęsny palacz]". Nagranie z wejścia polskiego bramkarza i reakcję Camp Nou możesz obejrzeć poniżej.