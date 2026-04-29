Mecz dzisiaj w Lidze Mistrzów to półfinał Atletico Madryt - Arsenal Londyn.

Gospodarze mają szansę po raz pierwszy od 10 lat awansować do finału LM.

Sprawdź, o której mecz dzisiaj (środa, 29 kwietnia) i gdzie będzie transmisja.

Atletico Madryt w środę zagra z Arsenalem Londyn w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów i powalczy o pierwszy od 10 lat awans do finału. „Los Rojiblancos” w 2016 roku byli bliscy triumfu w Champions League, ale na San Siro w Mediolanie przegrali z Realem Madryt po rzutach karnych. Diego Simeone od piętnastu lat jest trenerem Atletico. W jego drużynie nadal są Koke i Antoine Griezmann, którzy pamiętają dwa przegrane finały Champions League z Realem w Lizbonie (2014) i Mediolanie (2016). Poza dwoma weteranami w składzie Atletico nie ma już piłkarzy, którzy grali w tamtych spotkaniach.

Atletico czeka trudny dwumecz z Arsenalem, który jesienią na Emirates Stadium wygrał z „Los Colchoneros” 4:0 w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. „Kanonierzy” nadal prowadzą w Premier League, ale po piętach depcze im Manchester City, który 19 kwietnia wygrał bezpośrednie starcie 2:1.

Sonda Kto wygra Ligę Mistrzów 2025/26? Bayern Monachium PSG Atletico Madryt Arsenal Londyn

Diego Simeone na konferencji prasowej próbował zdjąć presję ze swoich zawodników przed wymagającym starciem z Arsenalem. - Nie ma presji, jest odpowiedzialność i szczególne emocje. Nie mam żadnych życzeń, tylko powody do wdzięczności. To niezwykłe, wspaniałe i niesamowite, że możemy zagrać w kolejnym półfinale. Zmierzymy się z trudnym przeciwnikiem, niebezpiecznym przy stałych fragmentach gry, ale jesteśmy pełni nadziei - oświadczył argentyński trener.

Arsenal drugi raz z rzędu awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Przed rokiem w tej fazie przegrał z późniejszym triumfatorem rozgrywek - Paris Saint-Germain. „Kanonierzy” na awans do finału Ligi Mistrzów czekają od 2006 roku, gdy ulegli Barcelonie 1:2.

Mecz Atletico Madryt - Arsenal Londyn w półfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 29 kwietnia 2026. Początek meczu Atletico - Arsenal o godzinie 21. Transmisję TV Atletico - Arsenal będzie można obejrzeć na TVP 1 i TVP Sport oraz online na SPORT.TVP.PL. Skomentuj go Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski.

34